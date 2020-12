La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/dic/2020 Fallo Histórico:

Sobreseyeron a Mía Retacco e imputaron a Franco Pérez







Es la joven trans de Escobar quien fue atacada por su novio, pero inicialmente el Fiscal interviniente la había sido señalada como la agresora. Luego de la apelación, el Fiscal de Cámara, con asiento en Campana, resolvió está semana y dio vuelta la causa. "No tengo registro de otra causa que se dé vuelta así y que el Fiscal de Cámara se oponga a la resolución de un Juez de Garantías. Es una alegría ver que dentro del Poder Judicial hay magistrados que tienen perspectiva de género. Este caso demuestra que no son todos iguales, a todos no les da lo mismo… es bueno toparse con Christian Fabio, que es el Fiscal de la Temática de Escobar, y con un Fiscal de Cámara como Castagno que tienen perspectiva de género y sensibilidad más allá de las normas y entendieron la causa", señaló a La Auténtica Defensa el abogado penalista Cristian Rondinella, quien patrocinó a Mía Retacco, joven trans acusada inicialmente de Intento de Homicidio. Los hechos tuvieron lugar en la ciudad de Escobar el pasado 10 de noviembre cuando Mía Retacco, mujer trans de 26 años de edad, se encontraba en su domicilio con Franco Pérez, (23) con quien se conocían hacía unos 3 meses. Según relató Mía a El Diario de Escobar, "Ya desde antes, previamente me insistía con el hecho de ir a la ducha. Hoy entiendo que puede ser porque la ducha está en el fondo del departamento. No podés salir fácilmente. Hay un pasillo, dos cuartos, está el living… estás en la otra punta del departamento, no tenés salida alguna… Cuando nos levantamos para ir me dijo: entra gorda que ahí voy. Al ratito apareció y me extrañó que tenía en calzoncillo puesto. Me extrañó, pero creí que era un juego. Ahora pienso que era porque tenía el cuchillo que me sacó de mi casa, atrás. Yo estaba de espaldas a él. Le estaba bailando y en un momento determinado me empezó como apuñalar de costado". Fruto de las agresiones mutuas, Mía Retacco perdió 4 dientes y tiene el rostro desfigurado donde recibió 32 puntos y otras lesiones. Mientras que Franco Pérez presentaba una herida cortante en su cuello. La causa cayó en manos del Fiscal Claudio Audjian, quien posó su mirada sólo en la versión de una de las partes y (sin constatar sus heridas ni tomarle declaración), acusó a Mía Retacco por Homicidio y solicitó su prisión preventiva. El Juez de Garantías no dio a lugar a la prisión pero sí a la acusación; mientras que Franco Pérez (la otra parte involucrada), fue absuelto. La causa tomó un nuevo giro cuando el abogado defensor de Mía, Cristian Rondinella, logró que intervenga el Dr. Christian Fabio, de la Fiscalía Nro. 4 de Escobar, especializada en delitos de abuso sexual, violencia de género y delitos intrafamiliares. Luego de evaluar evidencias y tomar testimonio a Mía Retacco, el Dr. Fabio solicitó su sobreseimiento total y la detención de Franco Pérez, lo cual fue rechazado por el Juez de Garantías Luciano Marino. La medida del Juez Marino fue apelada, y se confirmó que el Fiscal de Cámara José Luis Castaño (quien a su vez es Fiscal General de nuestro Distrito Judicial y tiene su despacho en Campana), resolvió el sobreseimiento de la joven trans bajo la figura de legítima defensa, al tiempo que su agresor ahora deberá responder ante la Justicia.

Mía Retacco fue agredida brutalmente. Sin embargo, el Fiscal no le tomó declaración y la acusó de intento de homicidio.



Fallo Histórico:

Sobreseyeron a Mía Retacco e imputaron a Franco Pérez

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar