La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/dic/2020 Olvidados:

Adviento; De todo un poco (Parte 29)

Por Julio N. Carreras











Julio N. Carreras





Olvidados 1: Con la Corona de Adviento de cinco velas. Para llegar a entender lo que significa el Tiempo de Adviento, debemos en principio comprender, lo que Dios quiere de nosotros, debemos escuchar el mensaje que nos deja, analizando lo que nos pide Jesús que hagamos durante estas cuatro semanas, dado que la Natividad de Jesús implica una preparación que no solo es la felicidad de "esperar al que viene"; no solo es la espera de una época de fiestas y reuniones, de grandes comidas, sino que es también tiempo de análisis de nuestra vida, siendo el momento en el cual debemos mirar para atrás, a efectos de ver cual fue nuestro proceder; si hicimos todo bien, cuales fueron nuestros errores; en que nos equivocamos. Recordemos que los celebrantes en este tiempo litúrgico utilizan el color morado que es símbolo de preparación y penitencia. Las primeras dos semanas del adviento sirven para meditar sobre la segunda venida del Señor, según el Credo de los apóstoles. Las dos últimas semanas sirven para reflexionar sobre el nacimiento de Jesús y su irrupción en la historia del hombre en Navidad. Se utilizan tres de los colores litúrgicos en las celebraciones: el morado, color de profundización espiritual y preparación en las velas correspondientes a las tres primeras semanas de Adviento; el color rosado se usa en la misa del Domingo Gaudete (el tercero de Adviento), y resulta de la mezcla del morado con el blanco, es el único de este tiempo que permite estar gozosos porque se acerca la Navidad, el señalador de esa vela lleva grabada la palabra joy, que en inglés significa "Alegría". Preparada con cinco velas, la quinta es más grande, de color blanco, va en el centro y se enciende en la Misa de Gallo. El blanco significa en la liturgia pureza y tiempo de júbilo, y es usado en los momentos principales del calendario litúrgico. El uso de la luz que emite la vela blanca es el símbolo de la revelación y salvación a través del nacimiento de Jesús. La idea es mirar nuestro interior. Ver si siempre actuamos bien o debemos mejorar nuestra vida. Cuestionarnos con algunas preguntas y buscar las respuestas.Si algo no nos gustó, para no volver a realizar los errores cometidos debemos crear algunas acciones para lograr mejorar nuestras vidas. "Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida." (Juan 8:12). Olvidados 2: ¿Cómo nació el calendario de los días previos a la Navidad? El uso como calendario previo al día de Navidad se atribuye ampliamente a Johann HinrichWichern (1808-1881), un pastor protestante alemán, pionero en el trabajo misionario entre los pobres de las ciudades. Era 1839, y los niños de una escuela que Wichern había fundado preguntaban a diario si el día de Navidad había llegado. El pastor construyó un anillo de madera, hecho con una vieja rueda de carreta, con diecinueve velas rojas pequeñas y cuatro velones blancos. Encendieron una vela pequeña cada día de la semana durante el Adviento, y los domingos, una de las cuatro velas grandes. Olvidados 3: El cuarto Domingo de Adviento se enciende la última velamorada de nuestra Corona, en honor a María quien es "Morada de la luz"."María, la llena de gracia, José, el hombre fiel y justo". Fuentes: La Autentica Defensa; Wikipedia; Adaptación:JNC

Olvidados:

Adviento; De todo un poco (Parte 29)

Por Julio N. Carreras

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar