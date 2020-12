La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/dic/2020 Opinión:

Idas y vueltas en el ajuste de Jubilaciones y Pensiones

Uno desde el corazón quisiera trazar estas líneas con las mejores y felices noticias para los Jubilados y Pensionados, pero lamentablemente se sigue generando un juego de idas y vueltas que no ponen ni claridad, ni generan tranquilidad alguna a los beneficiarios. El sábado pasado me anoticiaba que una cláusula transitoria en el proyecto de ley que se había mandado al Congreso para que se modifique la fórmula legal vigente - suspendida por decreto - que estipulaba que el aumento de diciembre de 2020 sería un pago a cuenta. Analizando el proyecto, escribí el mismo día unas líneas en las redes sociales bajo el titulo NO PARAN LAS SORPRESAS EN LOS AUMENTOS A LAS JUBILACIONES. En esas líneas básicamente exprese que aparecía ahí, como PERDIDO entre las disposiciones transitorias que el aumento del 5% de diciembre de 2020 se tomara como "un anticipo de las recomposiciones a otorgar en 2021" y que esto, "…sumado a que parte de la actualización de la nueva fórmula se sustenta en lo que le corresponde a Anses de la recaudación tributaria del semestre anterior(números que cayeron por razones obvias y que solo lograron sustentarse en el impacto de la inflación), da un panorama incierto a las actualizaciones que deban recibir los beneficiarios para el primer tramo del 2021". Hasta allí era, y sigue siendo un proyecto el cual puede ser modificado. A partir del día lunes la noticia tomo mayor relevancia y el eco, sobre todo en las redes sociales fue de alto impacto. Al parecer, generando como resultado que los Autores del Proyecto decidan introducir algunas modificaciones, desoyendo las peticiones del FMI. Según los últimos informes, ahora el proyecto QUITA el pago a cuenta del mes de diciembre, dado que de lo contrario la perdida por suspensión de formula hubiese sido aún mayor que la que habíamos calculado(y porque los fundamentos que tenían los defensores de la formula aplicada era que los haberes mínimos habían empatado a la inflación y con ello quedaban sin fundamento alguno, aun no siendo real dicha afirmación jubilación vs inflación), e incorpora otras modificaciones, como por ejemplo que no será de actualización semestral sino trimestral. Con estas modificaciones, lo único cierto hoy que estamos ante una normativa similar a la vigente(suspendida) y que solo se modifica la formula, la cual hasta ahora aparece - prima facie - dando menores incrementos a las haberes o no generando resultados positivos a los beneficiarios. Situación que esperemos se revierta. Voy a cerrar estas líneas como comencé. Ojala que las idas y vueltas cesen y que todos los jubilados y pensionados entren en un mar de tranquilidad al tener en clara la situación, pero por sobre todo que los haberes logren generar un bienestar en ellos y por sobre todo una calidad de vida digna.

