Llegando a fin de año, el posicionamiento electoral se hace más evidente en las manifestaciones de los diferentes espacios políticos. En la política nacional ya quedó claro que los espacios minoritarios del Frente de Todos no tienen injerencia en las definiciones políticas; y queda por saber en 2021 tendrán el espacio que ellos esperan en las listas, o tendrán que ir a unas PASO para dirimir las diferencias, o si tendrán que buscar nuevos rumbos si se acuerda suspender las PRIMARIAS como están pidiendo los gobernadores. Por otro lado, el impuesto a la riqueza se terminó aprobando con votos de Schiaretti y otros diputados de terceras fuerzas como Consenso Federal; lo que termina mostrando cerca a estos legisladores de los espacios minoritarios que integran el Frente de Todos; siendo colaborativos con el oficialismo nacional. También el avance del gobierno nacional contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, muestra cómo ya eligieron su contrincante y que, como buenos estrategas políticos, lo ponen a jugar como Presidenciable en la cancha, sabiendo que siempre es difícil mantenerse como candidato cuando uno empieza tanto tiempo antes. Obviamente, la intencionalidad política es desgastarlo. En la Provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos tiene un tema a resolver entre el PJ y el kirchnerismo que todavía no se sabe quién y cómo se resolverá. Todos los Intendentes del Conurbano apuestan a una buena relación con Máximo K para poder armar sus listas el 2021, pero varios ya se anticiparon y armaron uniones vecinales para competir por fuera del espacio en caso de no tener la lapicera de sus listas locales. En la oposición de la Provincia de Buenos Aires, la interna radical que se define en marzo y que ganará Gustavo Posse, promoverá la renovación de la conducción nacional del radicalismo para terminar con un partido servil y en silencio; para comenzar un nuevo espacio político amplio y plural que convoque a la unión nacional que necesita nuestro país para resolver nuestros problemas en lugar de repartir culpas. En los últimos días del año todos están jugando sus últimas cartas para el posicionamiento electoral del 2021, las tensiones están subiendo y continuarán durante el verano y todo el año que viene.

