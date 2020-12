La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/dic/2020 ¿Qué es un convenio colectivo de trabajo y cómo saber si pertenezco a uno?







¿Alguna vez escuchaste hablar de los convenios colectivos de trabajo, pero no sabés realmente qué son? En esta nota, te contamos todo lo que necesitás saber: qué beneficios y obligaciones implican, cómo saber si pertenecés a uno y qué características pueden llegar a tener. ¿Qué es el convenio colectivo de trabajo? Un convenio colectivo de trabajo, también conocido como CCT, es un contrato entre los sindicatos y los empleadores que regula las condiciones laborales, tales como los salarios, la duración de las jornadas, las vacaciones y licencias, la capacitación profesional, entre otros aspectos. Las regulaciones de esta norma jurídica deben aplicarse obligatoriamente para todos los trabajadores en relación de dependencia, sin importar que estén o no afiliados al sindicato de su sector. Este convenio no alcanza a trabajadores monotributistas e informales. ¿Qué aspectos regula? Si bien existen diferentes convenios colectivos de trabajo de acuerdo a cada sector, estos regulan y negocian constantemente múltiples aspectos, tales como: - Aumentos por inflación: se deciden en las paritarias, al menos una vez al año. - Escalas salariales por jerarquía, antigüedad y responsabilidades. - Topes indemnizatorios. - Condiciones laborales: duración de las jornadas de trabajo, medidas de seguridad, capacitación profesional. - Vacaciones y licencias pagas. ¿Cómo saber si pertenecés a un CCT? Para conocer si pertenecés a un convenio colectivo de trabajo y a cuál es necesario que realices la búsqueda de manera online en el buscador de CCT del Ministerio de Trabajo de la Nación. También, tenés la posibilidad de hacer una búsqueda presencial en la biblioteca del Ministerio de Trabajo, en la calle 25 de Mayo 637, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para más información sobre cómo llevar adelante la búsqueda, podés consultar la página oficial estatal. Fuente: https://www.bumeran.com.ar/



