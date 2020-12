La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/dic/2020 Lectura del Domingo:

La Respuesta

Por Renato







-Según los últimos informes del departamento de toxicología, los casos de nuevas e intensas clases de alergia, que vienen afectando a la población, se deberían a extrañas mutaciones genéticas, que habrían alterado el polen, de gran variedad de especies vegetales. - Estas mutaciones serían también, la causa del amargo sabor que presentan muchas frutas y verduras, de acuerdo los testimonios que han brindado miles de consumidores, muchos de los cuales efectuaron reclamos formales, por los trastornos digestivos que estos alimentos les produjeron. - Las causas de esos cambios, aun se ignoran, pero muchos especialistas coinciden en atribuirlas a factores contaminantes. Para determinarlo, continúan con el análisis, de gran cantidad de muestras. - Los mantendremos al tanto, de cualquier novedad, al respecto. El rostro inconmovible de la locutora, del informativo de la tv locas, no reflejaba la angustia de la población, la cual se iría incrementando con el correr de los días subsiguientes, debido a la incertidumbre reinante. En efecto, semanas después, la conductora del noticiero informaba: - La situación se agravó aun más, con la multiplicación de casos, de cultivos que se secan sin motivo aparente, misteriosamente.-Pareciera como si las plantas se suicidaran -comentó un productor de trigo y soja, a una de nuestras noteras-como si lo hicieran adrede. Por otra parte -agregó- en las últimas semanas, se han registrado ataques, en algunos casos letales, a seres humanos, efectuados por distintos animales. La cantidad de incidentes ha ido en aumento. Tal es así, que ha llamado la atención de las autoridades, las cuales han tomado cartas en el asunto y colocado a disposición de la población, puestos de emergencia, tanto sanitarios, como de información, acerca del problema en cuestión, recientemente suscitado. "Expertos en el tema, sostienen que estos acontecimientos se han dado casi al mismo tiempo, debido en parte, a la casualidad y en buena medida, a las altas temperaturas, lluvias, humedad excesiva y tormentas intensas, que se vienen registrando en las últimas semanas. Factores todos, que suelen alterar el comportamiento de los animales y el de las personas. Esta combinación, puede derivar en episodios violentos." - Pero esto se argumentaba, solo para aplacar la angustia de la población. En realidad lo que ocurría era que las savias, al principio solo amargas, se tornaron cada vez, más tóxicas. Los herbívoros comenzaban a morir, ya sea por haber ingerido plantas tóxicas o por negarse a ello. Y los que sobrevivían, en su sangre, contenían toxinas. De cualquier manera, no eran aptos para la alimentación. Por lo tanto, al mermar los herbívoros, el ser humano pasaría a ser una de las pocas alternativas alimenticias de los animales carnívoros. Del mismo modo, estos últimos, se convertirían en lo único comestible, que una persona pudiera hallar, porque tanto los vegetales, como los herbívoros, ya no eran pociones. Comenzaba así, una batalla, por la supervivencia, entre seres humanos y animales carnívoros, valga la redundancia, como nunca antes se había dado en la historia. Una contienda de aniquilación mutua, que tenía los días contados, ya que cualquiera fuera el ganador, sus integrantes terminarían devorándose entre ellos, al no tener otro alimento. Porque la cadena alimentaria se había descompuesto, desde su base, esto es vegetales y herbívoros. -El panorama era más dramático aun, considerando que además de las mutaciones sufridas, por el polen, los cambios químicos producidos en el néctar de las flores y las semillas, afectaban sensiblemente, el comportamiento de miles de especies de insectos, arácnidos y toda clase de artrópodos; así también el de las aves. De manera que, por distintas causas, todos ellos, se volcaron contra la gente, atacándola directamente, o produciendo severos daños en instalaciones y cosechas. Las especies acuáticas, no quedaban al margen de todo este desequilibrio biológico. Ecosistemas marinos, fluviales y lacustres, se verían afectados, por variaciones, debidas a cambios radicales, en el metabolismo de las algas y el fitoplancton. Todos los frutos del mar, ríos y lagunas, dejarían de ser parte de la dieta humana. Todo esto, sumado a que se registraban importantes anormalidades, en los niveles de dióxido de carbono y oxígeno; causadas por las mismas razones, daba como resultado un panorama apocalíptico. ¿Estaban los vegetales, determinando un volver a empezar, en la evolución para sortear el error humano? ¿Estaban reseteando el planeta? Todo parecía indicar, que las plantas volverían a reinar sobre la faz de la tierra.

