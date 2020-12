La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/dic/2020 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Contagio voluntario"

Por Luis Rodas











En medio del alerta sanitario por el covid-19 se nos recomienda, barbijo, confinamiento, lavarnos las manos, distanciamiento, etc. El riesgo es contagiarse y contagiar a otros. Con algunos antivirales experimentales, se trata de salvar a los nuevos enfermos, la supervivencia depende de la fortaleza de cada individuo, en espera de la vacuna. Los que han superado exitosamente la enfermedad, generan defensas, y hacen que la sangre del superviviente, puedaser la cura o ayuda para los nuevos enfermos. Para ofrecer ese suero, hay que contagiarse primero del virus, luchar contra él y vencerlo. Esto nos lleva a pensar en otra enfermedad, cuya tasa de mortalidad espiritual es del 100%. En la Biblia se le llama "pecado". Lo más triste es que todo ser humano en este planeta, nace contagiadoy tarde o temprano pecará, (porque somos hijos de pecadores). (Romanos 5:12) y estará condenado a morir (Romanos 6:23). Sólo Uno,que sea capaz de contagiarse voluntariamente del virus del pecado para vencerlo,y lograrlo, podría dar esperanza a la humanidad. ¡Eso ya ocurrió!"Jesús" se presentó voluntariamente, para más que contagiarse del virus, hacerse virus "Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él", (2da Corintios 5:21), algo que la mente humana no puede llegar a entender plenamente. En el desierto, Moisés hizo una serpiente de bronce para que aquellos que fueran mordidos por una, mirando a esa serpiente eran sanados (Números 21:9). Esa serpiente simbolizaba a Cristo, hecho serpiente, "Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna". (Juan 3:14-16) Sólo después estar bajo "aislamiento" en la cruz y en la "cuarentena" de la tumba, Jesús logró vencer al virus del pecado "Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida." (Romanos 5:10). ¿El resultado? Cristo desarrolló por su lucha contra el virus del pecado, los anticuerpos que pueden sanar al resto de enfermos, tú y yo "y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz." (Colosenses 1:20). Jesús puede cumplir sus promesas y sanar (salvar) a aquel que se lo pida, por su sangre con "anticuerpos" por haber vencido al pecado. El virus del pecado ya no tiene una tasa de mortalidad del 100%. Podría tener una tasa de curación del 100%, pues la sangre de Cristo nos limpia de todo vestigio de la enfermedad (Efesios 1:7; Colosenses 1:14). La única condición es que el paciente "quiera" esa transfusión de "sangre sanadora" voluntariamente, querer "contagiarse del anticuerpo". La invitación es clara: "Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro" (Hebreos 4:16). El caso es que nos podemos curar, y vencer al pecado,¿probarás a contagiarte de Jesús? Averigua más de Jesús, no te arrepentirás, te lo decimos por experiencia propia. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia", ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Luis Rodas Varela 447- (Ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar



