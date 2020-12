La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/dic/2020 Semblanzas entre hermanos:

Peregrinación Náutica / Inmaculada Concepción











"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

6 de Diciembre de 2020 - Año II - Edición Nº 109 - 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA PEREGRINACIÓN NÁUTICA El 7 de diciembre del año 2003, autoridades del Obispado de Zárate - Campana junto a la comunidad educativa del actual Centro de Formación Profesional N° 402, deciden entronizar la imagen de la Virgen María en un eucaliptus de 90 años aproximadamente, llamándola "Nuestra Señora de las Islas". Lugar en el que en el año 1940 un sacerdote venia, muy de vez en cuando, a dar misa y en ese árbol clavaba una cruz, con el tiempo se hizo una herida en el árbol que formó un hueco que se podía parecer a una ermita y allí se colocó en 2003, la imagen de la Virgen. Se realizó una peregrinación náutica desde el puerto de Campana trasladando a la virgen en la chata: "La Engañera", propiedad del señor Rubén Cremón, acompañada por lanchas que iban en procesión llevando a los fieles que cantaban a la virgen. En el Canal Alem, los vecinos esperaban en los muelles tirando flores al paso de la Virgen y luego los que tenían embarcaciones se incorporaban a la procesión náutica y los que no, abordaban a las lanchas de pasajeros que acompañaban. Se oficio una misa y a partir de ese año cada 8 de diciembre se realiza este festejo congregando a la comunidad isleña y de la ciudad que desea participar de esta festividad. Se fueron incorporando a la Celebración de la Santa misa sacramentos como bautismos, comuniones, confirmaciones y matrimonio. Es un día en que la fe une a los isleños y ayuda a que muchas personas de la ciudad conozcan este lugar tan maravilloso que es el Delta Campanense. También es la oportunidad para que el Centro de Formación Profesional N° 402 "Nuestra Señora de las Islas", muestre el fruto de los cursos que ofrece, durante el año, los alumnos, Jóvenes y adultos mayores que concurren a capacitarse en distintos oficios, puedan exponer, las artesanías productos que se crean y elaboran en la institución escolar. Este 8 de Diciembre es imposible realizar la tradicional peregrinación náutica hacia Nuestras Señora de las Islas, por motivos que conocemos y nos afectan a todos. Por eso, te invitamos a celebrar con nuestra Madre Celestial, en la Parroquia Catedral Santa Florentina, el Día de su Inmaculada Concepción. Participando, estaremos en comunión con la Comunidad de Islas. Pidamos por Intercesión de Nuestra Señora de las Islas, que el próximo año podamos volver a visitarla. ¡Dios nos bendiga! ¡Los Esperamos!

Nuestra Señora de las Islas, bríndanos tu protección" INMACULADA CONCEPCIÓN La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que, por una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde su concepción. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 y desde ese año se celebra en toda la Iglesia. María es la "llena de gracia" desde su concepción en el vientre de su madre Santa Ana. Dios la preservó de todo pecado, pero no la liberó de los problemas, sacrificios y dolores de esta vida. La Virgen María es la Madre de misericordia, a la que encomendamos todas nuestras dificultades y súplicas. En la parroquia Santa Florentina las Misas por la Solemnidad de la Inmaculada Concepción serán: Lunes 7 diciembre 17,30 hs. Capilla San Juan. Pablo II y San Antonio M. Claret 18 hs. Capilla Ntra. Sra. de Guadalupe 19 hs. Santa Florentina Martes 8 diciembre 9 hs. Capilla San Juan Bosco 9 hs. Capilla San Martín de Porres 11 hs. Santa Florentina 18 hs. Capilla Ntra. Sra. De la Paz 19 hs. Santa Florentina Este año no habrá procesiones en honor a la Virgen.

María, tierna Madre de la Iglesia, te pedimos nos acompañes a redescubrir de la ternura de Dios ¡EL PUEBLO ARGENTINO AMA LA VIDA! Mientras en la Cámara de diputados de la Nación continúan las distintas ponencias sobre el IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), en la mañana del sábado 5 de diciembre, vecino de Campana se reunieron frente al Palacio Municipal para expresar públicamente el ferviente deseo de defender las dos vidas porque. desde la concepción, hay una nueva vida, una vida humana, una PERSONA HUMANA. Primero hicieron uso de la palabra: el Pastor Ramón Villagra y el Padre Fernando Crevatín. Luego la Sra. Alicia Medina de Chevriau. de la Red de Ayuda a Mujeres con Embarazos Vulnerables dijo: "Cuando estamos ante una mujer embarazada estamos ante dos vidas diferentes, únicas e irrepetibles, a quienes siempre les brindaremos toda la ayuda necesaria". Eleonora recordó que "en la segunda Marcha por la Vida había una joven sosteniendo un cartel que decía "¡soy atea, pero defiendo la vida de los dos!". Y es que toda persona independientemente de su credo sabe que aquello que está bien, está bien, y aquello que está mal, está mal." "Un país que quiere crecer, es un país que respeta la vida de todos, del nonato, del ya nacido, del enfermo, del pobre y no descarta a nadie. "El verdadero camino es el de ¡acompañar, cuidar y amar la vida… la vida de todos. El camino es una sociedad que se asiente en valores sólidos y profundos, fundados en el respeto de la DIGNIDAD DE TODO SER HUMANO". El Pastor Mario Luna que estuvo a cargo de la oración final. Luego se organizó una caravana que recorrió las principales calles de Campana donde no faltaron las banderas argentina porque ¡No queremos el descarte de seres humanos en nuestro país! ¡NUESTRA CONSTITUCIÓN ES PROVIDA!





"Salvemos las dos vidas" Concentración en Campana

