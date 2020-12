La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/dic/2020 Automovilismo:

El último campeón de la Clase 3 del Turismo Zonal Pista también comenzó, el mismo fin de semana, la temporada de ALMA. "Estamos un poco locos, pero se dio y así arrancamos", contó el Chino. En la reanudación de su actividad automovilística, el campanense Daniel Vidal tomó la decisión de correr en dos categorías: el Turismo Zonal Pista, donde el año pasado conquistó el campeonato de la Clase 3, y también en ALMA, a la que se sumó también en la Clase 3. Esta iniciativa ya lo concretó días atrás en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde contó con el apoyo de su equipo y, por lógica, con dos autos distintos bajo la atención de Dante Tamburrini: el Chevrolet Corsa para el TZP y un VW Gol para ALMA. Luego, cómo se proyectará en cada categoría no está definido, dado que "el Chino" no es de la idea de subirse a un auto de carrera durante el verano, aunque es un tema que no está cerrado todavía. Por lo pronto, arrancó esta atípica temporada de una manera muy particular, con muy pocos antecedentes en esta manera de encarar un fin de semana en dos categorías distintas. "Yo tenía la intención de correr este año en las dos, porque nada estaba claro hasta hace un mes. Y como preparamos los dos autos, decidimos tomar esta decisión. Estamos un poco locos, pero se dio y así arrancamos", contó Vidal. En ALMA disputó dos finales con resultados interesantes, dado que nunca estuvo más atrás de los diez, llegando octavo en la primera y quinto en la segunda, situación que dejo conforme a todo el equipo. Y en el Turismo Zonal Pista, las cuestiones fueron similares, con un nivel de autos que aún no llegó a su esplendor, pero con muchos presupuestos que marcaron la diferencias. "El Chino" se metió en la pelea de la primera final y terminó con un cuarto puesto; mientras en la segunda final, una falla lo dejó casi sin posibilidades y terminó 13º. -¿Y cómo encontraste ALMA? -Bien, linda, competitiva. Está arrancando un año difícil para todos y vamos a ver hasta dónde podemos llegar con el tema del calendario. Si no coinciden podemos hacer las dos, pero la verdad es que aún no tengo claro ese tema. -En el Turismo Zonal Pista no arrancaste como hubieses querido. -Tras la prueba realizada en la previa a esta competencia, la rotura del motor puso un manto de dudas sobre el rendimiento del que se colocaría de repuesto, que funcionó acorde a lo esperado. Pero otros inconvenientes como la rotura de la caja y la inestabilidad del chasis hicieron que se complique el fin de semana, aunque se sumó en función del campeonato. Esto recién comienza. -Fue un fin de semana extraño, de alguna manera. -Tuvimos un fin de semana de sensaciones encontradas, ya que nos pasaron varias cosas que nos complicaron, pero pudimos sumar y estrenar el 1 en el Turismo Zonal Pista con un buen parque, que es lo que esperábamos para el bien de la categoría. Tenemos un gran auto para dar pelea y se va a trabajar para que así sea en la próxima fecha que será especial por celebrarse las 200 carreras de la categoría. Ahora es el momento del balance puertas adentro en el equipo para definir los pasos a seguir. Lo concreto, por ahora, es que Vidal se planteó otro desafío.

DANIEL VIDAL LUCIÓ EL "1" EN EL TURISMO ZONAL PISTA.



