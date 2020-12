DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

PROCART 4000: La categoría está cerrando su campeonato este fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata con sus dos clases y otro parque interesante de autos. Televisa desde las 9 hs la TV Pública. LUGAR: Vienen de correr el Turismo Zonal Pista en La Plata donde el campanense Daniel Vidal corrió en la Clase Tres donde hubo dos finales para en la primera carrera quedó en el puesto cuarto para quedar ubicado en la segunda competencia en el decimo tercer lugar con la atención del auto por parte de Dante Tamburrini. DESCARTABLE: Si las cuestiones económicas cierran no es descartable que el Chino Vidal realice los dos campeonatos en el calendario propuesto por ambas categorías. AVANZAR: Parece que siguen avanzando los trabajos en el Falcon de Ezequiel Fossatti que ahora desea llegar en poco tiempo poder ser parte de las picadas y se espera de la forma que se quiere correr en esta temporada veraniega. REGRESO: El regreso se concretó este fin de semana para Roque Caggiano que con el Ford que con su equipo trabajan en José C. Paz se suman al Procar Cuatromil pensando en tener el auto deseado en la próxima temporada. SABER: Dentro de este contexto del equipo de José C. Paz que atiende el auto de Bava en el Turismo 4000 Argentino y ya le hicieron saber al piloto de Zárate que les gustaba tenerlo también en el Procart la próxima temporada. DEFINIR: En realidad Bava no definió su futuro y aún debe reunirse con todo el equipo para saber si continuará donde venía corriendo o finalmente cambia de categoria sin descartar que el próximo puede ser un año sabático para nuestro personaje. TC PISTA: La categoria visita el autódromo de La Plata en este fin de semana dándole curso al cierre de su campeonato. Televisa la TV Publica desde las 11 hs. RETORNO: El retorno de Damian Toledo se provocó en el autódromo de La Plata días atrás en la Clase TC 1600 de Alma donde fueron dos carreras quedando decimo primero en una y decimo en la otra que marcó el retorno del piloto local. ARMAR: La intensión ahora de Carlos Zanini es terminar de armar su Chevy como la que utilizó en su momento Emilio Satriano tratando de realizar una réplica y en eso anda el pelado terminando de armar los elementos que aún le faltan conseguir. MOSTRAR: Agustino Giordano mostró lo suyo en La Plata en la Clase Dos de Alma con el Fiat Uno donde llegó décimo segundo en la primera final para quedarse ubicado décimo primero en la segunda competencia. TC PICK UP: En el autódromo Roberto Mouras la categoria de camioneta lleva adelante con su habitual parque de máquinas durante este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Publica. TREINTA: El 24 de enero es el domingo donde arrancará el campeonato la Formula Tres Metropolitana donde se conformará de treinta pilotos que en principio estarán en este arranque de torneo donde el campanense Juan Zucconi puede ser parte de ese parque. VISITAR: El próximo fin de semana se juntan a realizar su show automovilístico el Turismo Carretera y el Turismo Nacional que visitarán el autódromo de San Juan buscando encontrarse después de mucho tiempo en un fin de semana a pleno carrera. LLEGAR: Gastón Brown viene de correr en La Plata en la Clase Tres de la categoria Alma donde en la primera final quedó 13 y en la segunda carrera llegó décimo con la motorización de Fabian Carranza y el chasis a acargo de Mariano Novoa quienes atienen el Fiat Uno. TC MOURAS: Nueva propuesta de la categoria durante este fin de semana en el autódromo platense comenzando a cerrar su campeonato donde televisa desde las 11 hs la TV Publica. CONFORME: En el TC 1100 en la última presentación de Alma en La Plata fue de la partida de Gastón Fernandez llegó décimo cuarto en la primera carrera y alcanzó un octavo puesto en la segunda competencia donde el equipo quedó conforme con este retorno. GANADOR: Fue el mejor comienzo en el Turismo Zonal Pista para Sebastián Signore en la Clase Tres donde ganó las dos carreras el representante local que se quedó con l apunta del campeonato con la atención del auto por parte de Dante Tamburrini. SUMARSE: Marito Martinez está armando su karting para sumarse a la categoria Pako a la Clase 150 CC donde Hernan Alessi tendrá a su cargo el karting y la idea es probar pero le apuntan al próximo campeonato. FORMULA NG: La categoria escuela del automóvil zonal está desarrollando este fin de semana en el autódromo platense una nueva fecha del campeonato con su habitual parque de autos donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. TINCHO: Dentro de la Formula NG viene corriendo el zarateño Martín Molina que busca el torneo donde el popular "Tincho" tiene muchas posibilidades de alcanzar el Uno. DISPOSICIÓN: El monumental de Zárate el kartódromo ya tiene a disposición de quienes lo deseen pueden utilizar los karting del alquiler para disfrutar la linda posibilidad de girar en el predio. Bienvenidos! ABIERTO: El circuito "Al Limite" en la ciudad de Zárate está habilitado para que los pilotos de Motocross puedan ir a probar los dias sábados y domingos desde las 10 de la mañana donde aún por el protocolo está prohibido realizar asados y se podrá utilizar la zona de parque cerrado para estar con sus equipos con una separación entre cada uno no mínimo a los tres metros. CAMPEONATO: Ya quedó confirmado que el Turismo Pista estará cerrando el presente campeonato el próximo fin de semana en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" en Olavarria con sus tres clases. RF: Esta especialidad del karting vuelve al kartódromo argentino para desarrollar otra carrera del campeonato donde desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. REUNION: Luego de la reunión entre los pilotos de los chasis del TC Regional se llegó a la decisión de correr el próximo 27 de diciembre en el autódromo de La Plata con una sola carrera y se habló de los costos de las ganas y de la inscripción para dicha competencia como también la posibilidad de la television en vivo. TOMAR: No hay aún ninguna decisión para que los muchachos de los ciclomotores quedan comenzar con sus campeonatos y los dirigentes no han logrado tomar una determinación para que ese parque interesante de ciclomotores puedan comenzar a girar. La ausencia de público en el circuito condiciona su espectáculo porque los dineros para los gastos salen de allí. ARMAR: Finalmente ya volvió a nuestra ciudad el escarabajo de Lucas que sigue armando el mismo el cual va avanzando en los tramos finales para poder salir a la calle que sorprenderá cuando lo vean circular por las arterias de Campana. PARTICIPAR: La categoria Rotax viene de correr en el kartódromo argentino donde en la clase Micro Max participaron los hermanos Panetta y Santino obtuvo dos segundos puestos en las dos finales que le permiten ser el puntero del campeonato mientras que Bautista fue excluido en una y quedó decimo tercero en la otra final. PROPUESTA: Alguien allegado a German Henze la propuso ser parte de la próxima carrera del Luke en la costa argentina el próximo año pero el piloto local desterró la posibilidad dado que aseguró aún no es el momento de retomar. HIJA: En realidad la llegada de su hija Julia provocó tomar la decisión de no correr por parte de German Henze que no cree que el año próximo sea parte de alguna carrera mas allá de tener su moto en el taller porque desea disfrutar el crecimiento de la niña. SUPER TC 2000: Nueva presentación de esta fábrica de talento en el autódromo capitalino con otra propuesta este fin de semana donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa Carburando. MOLESTOS: Asi se los puede ver a los chicos locales como Lisandro Acosta y Fausto Ciaponi que ellos viene de correr el año anterior en los ciclomotores donde aún no se pudo ni probar y ahora nadie habla de comenzar un campeonato donde los pibes vienen de ganar campeonato y sub campeonato. EXITO: Cada vez falta menos tiempos para que Alfonso comience a correr en karting dado que en todas las pruebas realizadas probó con éxito tal trámite y ahora falta la decisión final para que otro Raina represente a la ciudad de Campana. TC PISTA MOURAS: En el autódromo platense la categoria desarrolla la actividad este fin de semana. Televisa desde las 11 hs a través de la TV Publica. FORMULA RENAULT: La categoria Escuela del Automovilismo a nivel nacional llega hasta el autódromo de Capital Federal este fin de semana con otro parque limitado de autos. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. QUEDAR Tras su paso por el autódromo Galvez el Super TC 2000 desarrollo dos carreras donde Matias Milla quedó segundo en la primera para en la segunda quedó vigésimo con el Renault del equipo oficial. ACUERDO: Luego de la reunión entre dirigentes y sus pilotos la categoria Turismo Carretera Regional decidió su próxima carrera a desarrollarse el venidero 27 de diciembre en el autódromo en La Plata con una competencia de forma normal y es la segunda fecha del campeonato tras llegar a un acuerdo para la clase de los chasis que posee la categoria. MIDGET: Con un ensayo general se reanudó la temporada 19/20 de la Asociación Argentina Pilotos Midget en la pista. "Efrend Chemolli" del autódromo de Bs As. donde 18 pilotos estuvieron presentes en esta linda propuesta del automóvil argentino. VICTORIA: Viene de correr en la clase Mecánica Nacional dentro de los contenidos de la categoria de karting Rotax donde el zarateño Gabriel De Lucca obtuvo otra victoria que además de ser el piloto a pelear sigue sumando puntos para el campeonato con Sergio Capecce en la atención del karting. ABIERTO: Como ya es de dominio público las puertas del kartódromo de Zárate para poder ir a probar están abiertas para todos los pilotos que deseen ir a probar al mismo que como siempre está presentado de una manera impecable. SENSACION: En algún momento daba la sensación de que el ex piloto de Alma Hernan Deggiacobbi iba a estar desde arriba de un auto de carrera y si bien estuvo mantenimiento con diferentes motoristas y equipos aún no cerró con nadie y no está definido automovilísticos. CONFIRMAR: Los dirigentes del TC Bonaerense confirmaron que el próximo fin de semana desarrollaran su espectáculo en el autódromo de Roque Perez donde estarán cerrando su tercera fecha del calendario. DECIDIR: Quienes tienen a su cargo los destinos del Super TC 2000 decidieron continuar con su presente campeonato en este verano 2021 donde tienen programado realizar dos carreras en enero y dos en febrero y no se descarta realizar una carrera de noche. TC 2000: En el autódromo capitalino la categoria encara este fin de semana otra competencia del campeonato. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. RUIDO: Este fin de semana arranca el ruido de las mayores del sudeste organizado por el Club Independiente de San Cayetano donde arrancan con las pruebas en este autódromo luego del parate debido a la pandemia. PREPARADO: Iñaki Murillo no descansa a pesar del parate en los trabajos de su Jeep y el rubio ya tiene todo preparado para cuando en algún momento se pueda realizar algún encuentro. Llevará a su señora? FORMULA UNO: La categoria más importante del mundo va por otra carrera del campeonato buscando comenzar a cerrar la temporada en Bahrein donde televisa ESPN en directo.

