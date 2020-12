La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/dic/2020 Primera D:

Desde las 17.10 horas visitará a Argentino por la segunda fecha. Después del debut en falso frente a Central Ballester como local, el plantel de Puerto Nuevo retomará hoy los entrenamientos con la mira puesta en su próximo compromiso: el martes visitará a Argentino de Rosario desde las 17.10 horas por la segunda fecha de la Fase Reválida del Torneo de Transición de la Primera D. El viernes, el Portuario cayó 2-0 ante el Canalla en un partido en el que no pudo superar el orden defensivo del rival y en el que sufrió fuertes golpes al comienzo de cada etapa: a los 9 minutos quedó en desventaja en el primer avance de la visita y al minuto del complemento sufrió el 2-0 en una desafortunada acción (Santiago Candia dejó corto un paso atrás y lo aprovechó Damián Ponce). "Propusimos siempre nosotros, pero ellos fueron muy efectivos: tuvieron dos situaciones y las metieron adentro", señaló el entrenador Gastón Dearmas tras el encuentro. La primera fecha de la Fase Reválida de este Torneo de Transición se cerró ayer con la victoria de Argentino de Rosario, que superó 1-0 como visitante a Muñiz y llegará entonado al duelo con Puerto Nuevo. Antes, el viernes, el Auriazul cayó 2-0 como local ante Central Ballester, mientras Centro Español y Juventud Unida igualaron 1-1. En tanto, por la Fase Campeonato se dieron los siguientes resultados: Deportivo Paraguayo 1-0 Lugano, Sportivo Barracas 0-1 Claypole y Defensores de Cambaceres 0-1 Atlas. SEGUNDA FECHA Este martes, se jugará íntegramente la segunda jornada de la Fase Campeonato: desde las 17.10 se enfrentarán Lugano vs Defensores de Cambaceres, Atlas vs Sportivo Barracas y Claypole vs Liniers. Libre quedará Deportivo Paraguayo. Por la Fase Reválida, el martes jugarán Argentino de Rosario vs Puerto Nuevo y Juventud Unida vs Muñiz, mientras que el miércoles lo harán Central Ballester vs Yupanqui. Quedará libre Centro Español.

