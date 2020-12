La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/dic/2020 Primera B Femenina:

Las chicas de Puerto Nuevo debutaron con un empate







Igualaron 2-2 con Estudiantes de Buenos Aires como locales. Marisa González y Emilce Correa marcaron los tantos de las Auriazules. En la próxima fecha, las Auriazules visitarán a Sarmiento de Junín. Después de nueve meses sin partidos oficiales, el equipo femenino de Puerto Nuevo volvió ayer a la competencia: igualó 2-2 como local con Estudiantes de Buenos Aires por la primera fecha de la Zona B del Torneo de Transición de la Primera B Femenina del Torneo que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Las dirigidas por Néstor Daniel Gómez estuvieron dos veces en desventaja y alcanzaron dos veces el empate: primero, por intermedio de su capitana, Marisa González, quien aprovechó una serie de rebotes dentro del área para definir de media vuelta; y luego, gracias a un gol "olímpico" de Emilce Correa, quien estableció el 2-2 que sería final. "Estamos muy contentas por haber vuelto a jugar oficialmente. Teníamos mucha ansiedad por ser el primer partido. Creo que dominamos todo el encuentro, pero no supimos definir en muchas oportunidades", señaló González. La formación que dispuso el DT Gómez para este debut en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco fue la siguiente: Jacqueline Schmidt; Yanela Gómez, Nancy Ríos, Verónica Latorre, Soledad Medina; Gisela Salvo; Josselyn Suárez, Marisa González, Sabrina Ogrine, Maia Valles; y Noemí Gómez. En el segundo tiempo, el entrenador realizó los cinco cambios permitidos: ingresaron Emilce Correa, Maira Pájaro, Patricia Arévalos, Dana Bredle y Zoe Torres por Valles, Suárez, Noemí Gómez, Gonález y Yanella Gómez, respectivamente. Este Torneo de Transición, que se definirá en cinco fines de semana, está dividido en dos zonas de cinco equipos cada una. Y los equipos ganadores de estos grupos lograrán el ascenso a la Primera A. La primera fecha de la Zona B se completará hoy con el duelo entre Comunicaciones y Sarmiento de Junín que se jugará en el barrio porteño de Agronomía (quedó libre Ferro Carril Oeste). En tanto, la primera fecha de la Zona A se jugó íntegramente ayer: Deportivo Español goleó 4-0 a Defensa y Justicia como visitante, mientras Banfield derrotó 2-1 como local a All Boys (quedó libre Argentinos Juniors). La segunda jornada de este certamen se disputará el próximo fin de semana y tendrá los siguientes partidos: -Zona A: All Boys vs Defensa y Justicia y Deportivo Español vs Argentinos Juniors. Libre: Banfield. -Zona B: Sarmiento (J) vs Puerto Nuevo y Estudiantes (BA) vs Ferro Carril Oeste. Libre: Comunicaciones.

LA FORMACIÓN TITULAR QUE PRESENTÓ AYER PUERTO NUEVO EN SU DEBUT.



