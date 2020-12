La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/dic/2020 Breves: Fútbol

COPA DIEGO MARADONA Por la Zona 1, Arsenal de Sarandí venció 1-0 a Racing Club y se clasificó a la Fase Campeonato gracias a la victoria 5-3 de Atlético Tucumán sobre Unión en Santa Fe. El Decano es el único equipo que se mantiene perfecto en el certamen. Por la Zona 6, Gimnasia y Huracán empataron 0-0 en La Plata y avanzaron ambos a la Fase Campeonato, dado que Vélez no pudo quebrar a Patronato en Paraná (también fue 0-0). Ayer, además, se cerró la Zona 3 con un nuevo triunfo de River Plate, que superó 3-1 a Godoy Cruz con goles de Bruno Zuculini, Julián Álvarez y Lucas Pratto. Hoy domingo se definirá la Zona 4: desde las 21.30 se enfrentarán Newells (4 puntos) vs Lanús (7) y Talleres (8) vs Boca Juniors (9). Además, Independiente se medirá con Defensa y Justicia desde las 19.10. Mañana lunes se cerrará esta primera fase con la culminación de la Zona 5: desde las 19.10, San Lorenzo recibirá a Aldosivi, mientras Argentinos hará lo propio con Estudiantes (LP). PRIMERA B METRO En la continuidad de la primera fecha del Torneo de Transición, Justo José de Urquiza venció 3-1 como visitante a Comunicaciones, mientras San Miguel igualó 0-0 como local con Talleres de Remedios de Escalada. Hoy jugarán: Acassuso vs Villa San Carlos, Fénix vs Defensores Unidos, Sacachispas vs UAI Urquiza, Argentino de Quilmes vs Colegiales y Flandria vs Los Andes. FEDERAL A Ayer, Sportivo Belgrano de San Francisco derrotó 1-0 como visitante a Boca Unidos de Corrientes, mientras Güemes de Santiago del Estero venció 1-0 como local a Douglas Haig de Pergamino. Así se completó la primera fecha del Torneo de Transición que definirá dos boletos a la Primera Nacional. PRIMERA C En el inicio del Torneo de Transición, Deportivo Merlo superó 2-1 como visitante a Cañuelas, al tiempo que Argentino de Merlo igualó 1-1 como local frente a Real Pilar. Hoy jugarán Deportivo Laferrere vs Lamadrid, que completarán la primera fecha de la Fase Campeonato. PRIMERA A FEMENINA Ayer, en el comienzo de la segunda fecha, UAI Urquiza goleó 4-0 como visitante a Rosario Central, mientras S.A.T superó 1-0 a Excursionistas en el Bajo Belgrano. Hoy jugarán: Huracán vs Gimnasia (LP) y El Porvenir vs Estudiantes (LP). Y mañana lo harán Defensores de Belgrano vs Platense. BARSA, SIN RUMBO Mientras avanza con tranquilidad en la Champions League, Barcelona no logra hacer pie en La Liga de España: ayer cayó 2-1 como visitante ante Cádiz y cosechó su cuarta derrota en diez presentaciones. Con 14 puntos está a doce del líder, Atlético de Madrid, que ayer venció 2-0 como local a Valladolid y sigue invicto en el campeonato. Además, este sábado, Real Madrid le ganó 1-0 a Sevilla como visitante y Levante goleó 3-0 a Getafe como local.



