Breves: Deportivas

EMPATE ANTE WALLABIES

En el cierre del Personal Tri Nations y después de una semana cargada de polémicas, el Seleccionado Argentino de Rugby igualó 16-16 con Australia y culminó de gran manera este certamen que disputan las potencias del Hemisferio Sur: cosechó un triunfo (primera victoria en la historia sobre los All Blacks), dos empates (ambos ante los Wallabies) y una derrota (38-0 con Nueva Zelanda). Además, en este empate ante Australia, Los Pumas conquistaron su primer try del torneo (Bautista Delguy cerró una gran acción). Los restantes 12 puntos llegaron por intermedio de patadas de Nicolás Sánchez (sumó 3 y terminó como goleador del Tri Nations) y el debutante Domingo Miotti (acumuló 8 unidades, tras dos penales y la conversión del try).

EL 7 PARA FACUNDO

El base Facundo Campazzo, quien se convertirá en el 13er argentino en jugar en la NBA, utilizará la camiseta N° 7 de los Denver Nuggets. El debut del cordobés, que esta semana inició los entrenamientos con sus nuevos compañeros, sería el 23 de diciembre, cuando su equipo visite a Sacramento Kings en el comienzo de la temporada 2020/21.

CERUNDOLO FINALISTA

El argentino Francisco Cerundolo buscará hoy su tercer título Challenger cuando enfrente al español Roberto Carballes Baena en la final del certamen que se está disputando en Campinas, Brasil. Ayer accedió a esta definición luego de superar 6-1 y 6-4 al brasileño Felipe Meligeni Rodrigues Alves en semifinales. Con esta actuación, Cerundolo se garantizó terminar el año entre los mejores 150 del ranking mundial.

GRILLO SE MANTUVO

Aunque perdió tres de los cuatro golpes que tenía de ventaja, el argentino Emiliano Grillo sigue como único líder Mayakoba Classic después de firmar una tarjeta de 68 golpes (-3) y quedar -16 a lo largo de las tres jornadas. Hoy buscará consagrarse en el último día del certamen, sabiendo que Tom Hoge (-15) será su principal rival al momento de comenzar la ronda.

BONITA CAMPEONA

La santafesina Daniela Bermúdez se quedó con el Título Mundial Supergallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que se encontraba vacante, al superar por KO en el 10º round a la cordobesa Cintia Gisela Castillo. De esta manera, el récord de "La Bonita" (31 años) quedó en 29-3-3 (9 KO).