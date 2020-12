La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/dic/2020 El campanense Joel Atia ganó el Premio Joven Empresario 2020







Fue en la Categoría Desarrollo Tecnológico, representando a la Cámara de Jóvenes Empresarios & Emprendedores de Campana. "Gracias por acompañarnos en este sueño de levantar la bandera Argentina de la Industria 4.0", expresó el cofundador de ITPort, en sus redes sociales. La Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), a través de su rama de Jóvenes Empresarios (JE-FEBA), realizó la 13ª edición del Premio Joven Empresario Bonaerense. Este año, los finalistas fueron 65 jóvenes emprendedores reconocidos por su entusiasmo, trabajo y aporte al desarrollo y crecimiento económico de la Provincia de Buenos Aires y del país. La ceremonia se realizó en formato virtual a raíz de la pandemia, con la participación de 250 personas en línea. Y en la categoría Desarrollo Tecnológico, Joel Atia de la empresa Campana ITPort, se llevó el premio mayor, representando a la Cámara de Jóvenes Empresarios & Emprendedores de nuestra ciudad. "Es el segundo año consecutivo que un emprendedor Campanense gana en esas instancias, eso no solo habla del trabajo de nuestra institución sino de la gran calidad de emprendedores que se desarrollan en nuestra ciudad" expresó Federico Szir, presidente de la Cámara de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Campana. La ceremonia de premiación estuvo bajo la conducción de Daniela González, presidenta de JE-FEBA; y Sebastián Reaño, secretario general de JE-FEBA. "Si bien hoy honramos a los jóvenes empresarios de toda la Provincia, esto forma parte de un ecosistema en el que FEBA no sólo escucha a las pymes, sino que también trabaja por ellas y las acompaña para superar dificultades y crecer", destacó González. Camilo Alberto Kahale, presidente de FEBA, hizo hincapié en "el trabajo que está desarrollando JEFEBA, representando a jóvenes emprendedores, ayudándolos a mostrarse y generando oportunidades para que sus pymes puedan crecer. Me enorgullece mucho como dirigente y me emociona pensando en el potencial que todos los finalistas representan para nuestra querida Provincia. Las pymes y los emprendedores van a poner de pie a la Argentina cuando pase la pandemia, y lo que veo hoy me dice que vamos por el camino correcto". Esta nueva edición de los premios JE-FEBA contó con un importante jurado por categorías. Además, se destacó la participación de Milo Lockett, reconocido artista y empresario resiliente, quien demostró a partir del cierre forzoso de su empresa textil en 2001 que se puede empezar nuevamente de cero. En este caso, con un oficio: el arte generando cientos de puestos de trabajo. Para finalizar con el evento se llevó a cabo la entrega de los premios a las 8 categorías nominadas: Nuevo emprendimiento, Convivencia generacional, Comercio local, Desarrollo global, Desarrollo tecnológico, Proyección internacional, Promoción al oficio, Impacto social y una mención especial por el Covid-19. DESDE CAMPANA AL MUNDO ITPort es una empresa de tecnología local, conformada por un equipo de ingenieros y técnicos calificados que brindan soluciones tecnológicas tanto a PyMEs como a grandes empresas. Joel Maximiliano Atia, explicó de su última gran experiencia en el rubro de innovación tecnológica: se trata de Weeot, una plataforma que permite la medición y toma de datos de procesos en tiempo real, a través de una aplicación que conecta con la nube, y permite predecir y alertar a sus usuarios (principalmente de la industria) ante cualquier situación anómala, y a su vez posibilita bajar los costos en forma ágil, sin necesidad de recursos ni conocimientos tecnológicos. "Somos laburantes tecnológicos, como me dijo un amigo. Cuando uno trabaja mucho por algo, a la suerte no le queda otra que aparecer. Solo voy a decir que siento mucho orgullo por todo el equipo de ITPort, por el empeño que le ponen día a día por brindar servicios de calidad y por acompañarnos en este sueño de levantar la bandera Argentina de la Industria 4.0" sintetizó Joel quien junto a su equipo, lleva adelante este importante proyecto.

