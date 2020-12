La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/dic/2020 Motocicleta colisiona contra un auto detenido







Fue sobre la banquina de la Ruta 9, a la altura de la calle Castelli. En la moto viajaba un bebé que resultó ileso, pero su padre sufrió varias lesiones. Aparentemente, el conductor de la Yamaha 150 giró su cabeza para decirle algo a su señora, quien viajaba detrás de él y con un bebé en brazos. Así fue que no notó que el Volkswagen Gol no estaba en movimiento sino estacionado en la banquina, y cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde. Así, impactó con el volante contra la parte posterior izquierda del auto, rompiendo la luneta y parte de la carrocería y cayeron al suelo. La moto quedó tirada en el carril del medio, mano a Rosario. El conductor de la moto podría haber sufrido una quebradura en su brazo derecho y también se encontraba muy dolorido en sus piernas mientras era subido a la camilla para ser trasladado por un móvil del SAME, al tiempo que su mujer aguardaba con su bebé sentada a un costado, sobre el guardarrail. Tiempo después, también fueron trasladados al Hospital. Del operativo participaron efectivos asignados al Comando Patrulla y a la Policía Local, quienes por seguridad cortaron la ruta en su totalidad por varios minutos hasta que se ordenó la situación y pudieron liberar primer el carril rápido y posteriormente en su totalidad.

Tras el impacto, la moto quedó tirada en el carril del medio. Su conductor habría sufrido una quebradura en el brazo derecho.

#Ahora choque en Panamericana Km 75 a provincia. Una Yamaha 150 colisionó con un VW Gol estacionado en la banquina. El conductor de la moto herido de gravedad, brazo derecho y piernas, la acompañante con golpes, trasladó SAME. Comando Patrulla y Policía Local señalizaron pic.twitter.com/1MgdMPYmLu — Daniel Trila (@dantrila) December 8, 2020

