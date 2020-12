La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/dic/2020 Primera D:

Puerto Nuevo sufrió un duro golpe en Rosario











ARGENTINO ES LÍDER Con su victoria 4-1 sobre Puerto Nuevo de ayer, Argentino de Rosario sumó su segundo triunfo consecutivo y es el único líder de la Zona Reválida del Torneo de Transición de la Primera D. Hoy puede alcanzarlo Central Ballester, que recibe a Yupanqui en el cierre de esta segunda fecha. En el otro partido disputado ayer, Juventud Unida (próximo rival de Auriazul) igualó 0-0 con Muñiz. En la Zona Campeonato, Defensores de Cambaceres le ganó 1-0 a Lugano como visitante; Atlas igualó 1-1 con Sportivo Barracas como local; y Claypole empató 2-2 con Liniers.

El Auriazul ganaba hasta los 32 del segundo tiempo, pero terminó goleado 4-1. Jugó todo el complemento con un hombre menos por la expulsión de Facundo Ibáñez, quien había abierto la cuenta a los 25 de la primera parte. Después de la derrota que había sufrido como local ante Central Ballester en el debut, Puerto Nuevo viajó ayer a Rosario para enfrentar a Argentino en busca de un resultado que le permitiera recuperarse de aquel traspié. Y durante más de 75 minutos tuvo ese objetivo entre las manos, pero, en una ráfaga, el Salaíto le dio vuelta el marcador y, ya en tiempo de descuento, terminó goleándolo 4-1 por esta segunda fecha del Torneo de Transición de la Primera D. El Portuario ganaba desde los 25 minutos del primer tiempo con un gol de Facundo Ibáñez, quien aprovechó un centro de Ojeda, controló de pecho y definió cayéndose ante el achique del arquero Iwanoski. Por entonces, el encuentro era parejo: el Auriazul presionaba a su rival para tratar de jugar en campo ajeno e intentaba profundizar por el lado de Selem Lojda, mientras que el local intentaba abrir la cancha y, desde los costados, buscar a sus dos referencias ofensivas. En ese contexto, la más clara antes del gol la tuvo Argentino, luego que Cam-pagnoli quedara mano a mano con Balbuena tras un fallo de Areco (el centrodelantero también inquietó con una cabezazo por el segundo palo). Una vez que consiguió la ventaja, el equipo de nuestra ciudad se recostó en su terreno para tratar de controlar el ritmo de juego y encontrar espacios de contragolpe. Por esa vía, Nazareno Gómez encabezó un ataque en el que tenía pase a la derecha (llegaba Lojda solo), pero optó por el remate desde la medialuna del área, exigiendo a un Iwanoski que dio un largo rebote que Colombano no pudo aprovechar. La tranquilidad con la que los dirigidos por Gastón Dearmas llevaban el trámite sufrió un sacudón ni bien iniciado el complemento: Ibáñez se enroscó con el caído Alvarado, se excedió cuando el árbitro ya había detenido el juego y terminó viendo la roja por agresión. Sin embargo, Puerto Nuevo no se desordenó y pudo resistir los intentos de un Argentino que comenzó a crecer en el terreno de juego, que mejoró con el ingreso de Acosta y que tuvo sus mejores opciones en llegadas claras de Alvarado y Ríos. Pero hasta los 30 minutos de esa segunda parte, el equipo de nuestra ciudad seguía ganando e, incluso, contó con una gran chance para aumentar la ventaja: Iwanoski rechazó mal y corto y la pelota le quedó a Gómez, cuyo remate salió desviado entre algunos defensores que cerraban desesperadamente y el arquero que intentaba regresar a su valla para enmendar su error. Después de esa acción, el local encontró la igualdad: primero el palo salvó a Balbuena de un cabezazo de Campagnoli y, después, el arquero Auriazul falló al querer atenazar un débil remate del ingresado Acosta. Y tres minutos después, fallaron entre Candia y Ojeda al intentar cortar un pase filtrado, Acosta definió ante Balbuena y el rebote le quedó servido a Campagnoli para marcar el 2-1. De allí en adelante, el partido se hizo muy desprolijo, porque se realizaron cinco cambios al mismo tiempo que Argentino comenzó a demorar las acciones. Dearmas se la jugó con los ingresos de Monteleone y Orlando Sosa y su equipo tuvo una situación para llegar al empate en un centro de Ramis desde la derecha que "el Kun" estuvo muy cerca de puntear. El árbitro Jaimes, que fue muy estricto con Ibáñez, pero perdonó fuertes entradas de Sánchez y Alvarado en ese segundo tiempo, adicionó nueve minutos. Y en ese tiempo extra llegaron los últimos dos goles de Argentino: a los 52, Trachiti quedó solo para definir tras un rebote fortuito en el palo (había rematado Acosta y se había desviado en Candia); y a los 53, Acosta hizo un golazo desde mitad de cancha, jugando rápido un tiro libre y sorprendiendo a Balbuena. Por ello, el 4-1 final le queda muy grande al trámite del partido y castiga demasiado una actuación del Portuario que no mereció ese resultado. Una derrota que, además, lo aleja mucho de la pelea por ingresar al Reducido que definirá el segundo ascenso a la Primera C. SÍNTESIS DEL PARTIDO ARGENTINO DE ROSARIO (4): Matías Iwanoski; Juan Benítez, Franco Cordero, Aaron López, Gonzalo Ríos; Alexis Alvarado, Nicolás Brahim, Natanel Sánchez, Brian Aguirre; Franco Rodas y Guido Campagnoli. DT: Damián Sciretta. PUERTO NUEVO (1): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Santiago Candia, Sandro Areco, Ezequiel Ramón; Kevin Redondo; Selem Lojda, Eliseo Aguirre, Nicolás Colombano, Facundo Ibáñez; y Nazareno Gómez. DT: Gastón Dearmas. GOLES: PT 25m Facundo Ibáñez (PN). ST 32m Luciano Acosta (A), 35m Guido Campagnoli (A), 52m Gastón Trachitti (A) y 53m Luciano Acosta (A). CAMBIOS: ST 6m Santiago Palacio x Lojda (PN); 14m Luciano Acosta x Aguirre (A); 22m Máximo Galiano x Brahim (A); 30m Francisco Ramis x Colombano (PN); 36m Agustín Monteleone x Aguirre (PN) y Orlando Sosa x Gómez (PN), Iván Gamarra x Alvarado (A), Gastón Trachitti x Rodas (A) y Cristian Gill x Ríos (A). AMONESTADOS: Ríos y Sánchez (A); Colombano, Redondo y Gómez (PN). EXPULSADO: ST 1m Facundo Ibáñez (PN). CANCHA: Argentino de Rosario. ÁRBITRO: Fabián Jaimes.

ELISEO AGUIRRE FUE NUEVAMENTE TITULAR EN EL MEDIOCAMPO PORTUARIO (FOTO: DIARIO CONCLUSIÓN).



Primera D:

Puerto Nuevo sufrió un duro golpe en Rosario

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar