La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/dic/2020 Motociclista cae de su vehículo frente al Hotel Dazzler







Fue ayer a primera hora de la madrugada y debió ser trasladado por SAME al Hospital San José con heridas. Por razones que se desconocen el conductor de una Honda Dax perdió el control de su moto en las inmediaciones del hotel Dazzler que se encuentra frente a la Ruta 9, mano a Capital Federal. Fruto del impacto que tuvo lugar pasadas las 5 de la mañana, el vecino experimentó raspones y varias heridas sangrantes por lo que el móvil del SAME que se hizo presente en el lugar lo trasladó hasta el Hospital San José donde recibió curaciones y fue estabilizado. Personal del Comando Patrulla asignado a la zona 6, realizó las actuaciones pertinentes y cargó la motocicleta en el patrullero para resguardarla en sede policial hasta que su dueño pueda retirarla.



La moto presentaba manchas de sangre luego de la caída que experimentó su conductor.

#Dato motociclista accidentado esta mañana pasadas las 5 hs. Circulaba en una Dax 70cc y perdió el control frente al hotel Dazzler, en Colectora de #Panamericana km 66,5. Comando Patrulla zona 6 solicitó ambulancia de SAME que lo trasladó al hospital San José pic.twitter.com/vuvc71JnX2 — Daniel Trila (@dantrila) December 8, 2020

Motociclista cae de su vehículo frente al Hotel Dazzler

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar