La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/dic/2020 Turismo: requieren testeos a quienes ingresan a CABA







Es para quienes lleguen desde más de 150 kilómetros de distancia, sean turistas o residentes que regresan después de 72 horas fuera del distrito. Con el regreso del turismo, la Ciudad de Buenos Aires recordó el protocolo y los procedimientos que se deberán cumplir desde este 8 de diciembre para ingresar a territorio porteño. Son medidas que rigen para personas no residentes que permanezcan al menos un día y lleguen de más de 150 kilómetros; y para personas que vivan en CABA, pero reingresen luego de 72 horas (todos mayores de 12 años). En esta primera etapa podrán llegar a CABA turistas nacionales en micro a través de la terminal Dellepiane o en vehículo particular. Vía aérea será a partir del 15 de diciembre. Ese mismo día podrán entrar a la Capital Federal los turistas internacionales: serán únicamente aquellos que provengan de Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay. El ingreso al país será únicamente por vía aérea, con excepción de los provenientes de Uruguay, que también podrán hacerlo por vía fluvial. Todos los visitantes deberán completar una declaración jurada previo a llegar al territorio porteño. La misma se descarga a través de la página oficial del Gobierno de la Ciudad. En el caso de los turistas provenientes de países limítrofes, además deberán realizarse un test de PCR con 72 horas de anticipación y contar con un seguro médico con cobertura para casos de COVID-19. No obstante, a partir del 15 de diciembre, en Ezeiza se realizará un test de saliva, cuyo valor para el turista internacional será de 2.500 pesos. Luego del mencionado testeo, los viajantes podrán continuar su viaje sin la necesidad de aguardar los resultados. En el caso de los turistas nacionales y residentes que regresen a CABA, además de la declaración jurada también deberán realizarse un test de saliva: en la terminal de ómnibus de Dellepiane a partir de este martes y en el aeropuerto de Ezeiza a partir del 15 de diciembre.



