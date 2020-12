La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/dic/2020 CL-MRP en el FdT:

"La Provincia de Buenos Aires tiene el 40% de la población y del producto de la Argentina, el 50% de la industria, el 60% de la pobreza del país, y, sin embargo, recibe el 20% de los recursos coparticipables. Hay que resolver este desfasaje" aseguró Alejo Sarna. Alejo Sarna de la Corriente Lealtad junto a Carlos Castillo y Cecilia Moyano del MRP que conduce Pedro Milla, quienes están nucleados en el Frente de Todos Campana, se manifestaron en relación a la polémica por los recursos otorgados por decreto a la Capital Federal por el Gobierno de Macri que fue de 3,75% cuando para los referentes del Frente de Todos sostienen que le correspondían el 1,40%. Luego de que desde la Cámara de Diputados de la Nación se comenzará a debatir los recursos que el Gobierno de Macri y por decreto otorgó a la Capital Federal con motivo de la transferencia de la policía a CABA. En relación a ello, Carlos Castillo del MRP, sostuvo que "Los Concejales de Juntos Por el Cambio callaron cuando por decreto, de manera desproporcionada y con una claridad partidaria, Macri le otorgó aumento de los recursos que le correspondían a la Capital Federal por el traspaso de la policía, de un 1,40% a un 3,75% en detrimento de las demás Provincias. Hoy, ellos mismos hablan de Federalismo, cuando lo que hicieron al momento de Gobernar fue hacer más rica la Ciudad más rica del país, lo cual perjudicó a ciudades como Campana". Por su parte Cecilia Moyano agregó que "No se cuestionaron nada cuando Macri tomó una decisión de esa magnitud por decreto, pero si cuestionan cuando es el congreso el que discute la re distribución de esos fondos que se le otorgaron de más. Claramente el oficialismo privilegia los intereses de la capital por los de Campana, por el solo hecho de oponerse a un Gobierno que vino a ordenar el caos que ellos dejaron. No pueden convivir con su fracaso en los 4 años que gobernaron, que ahora buscan que todos los demás que gobiernan fracasen como ellos, pero eso no va a suceder porque vamos a sacar a la Argentina del pozo en el que lo dejaron" aseguró el también Secretario Gremial y de Organización del Sindicato Petrolero de Campana. Para finalizar, Alejo Sarna aseguró que "la nueva Argentina que queremos construir, la que se ponga de pie, la que se levante junto a todas y todos sus ciudadanos, requiere de una mejor distribución de los recursos federales. Por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires tiene el 40% de la población y del producto de la Argentina, el 50% de la industria, el 60% de la pobreza del país, y, sin embargo, recibe el 20% de los recursos coparticipables. Hay que resolver este desfasaje para hacer que todas y todos los argentinos puedan vivir mejor, no solamente los de la Capital Federal como quieren Juntos por el Cambio. Por eso, sería bueno que el Intendente deje de hacer prevalecer los intereses de Juntos por el Cambio para apoyar una iniciativa que va a beneficiar a nuestra ciudad".





