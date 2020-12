La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/dic/2020 Gustavo Parravicini:

El presidente del Frente Grande se expresó sobre la "acérrima" defensa del bloque de Juntos por el Cambio a raíz de la reducción de la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de que el Congreso avalara la reducción de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, el bloque de concejales de Juntos por el Cambio se manifestó contra esa decisión y salió a respaldar al gobierno porteño. Sobre el tema también se expresó Gustavo Parravicini, presidente del Frente Grande de Campana, y comentó: "Es necesario que los concejales del oficialismo sepan que estos fondos se recuperan por ley, tras una arbitraria decisión de Mauricio Macri, y que tendrán un impacto positivo en nuestra ciudad al estar ella dentro de los límites de la provincia de Buenos Aires" e ironizó "Para los concejales macristas quizás Campana pertenece a Capital Federal" "Sabemos que el Gabinete local se caracteriza por tener funcionarios que no son de Campana, y que poco los ata a la historia de nuestro pueblo, pero es muy alocado es que los concejales del oficialismo, muchos de los cuales si son nacidos y criados en nuestra ciudad, salgan a defender al gobierno porteño en detrimento del pueblo de Campana, que como si fuera poco, es quien le paga el sueldo", comentó. Sobre la medida de distribución de la coparticipación explicó: "La Ciudad de Buenos Aires no solo es la jurisdicción que más recauda y más presupuesto tiene por habitante, sino que es la que más se ha beneficiado de las transferencias nacionales en el Gobierno de Mauricio Macri. Solo en el 2018 la Ciudad recaudó $56.579 pesos por habitante y la Provincia solo un $15.949. Sin embargo, durante el primer año del mandato de Mauricio Macri, el aporte nacional a la Ciudad pasó a representar casi el 23%, alcanzando el 25,7% en el año 2019 con un total de 91.890 millones de pesos. Además del aumento en la coparticipación la Ciudad recibió un incremento de transferencias corrientes y de obras de infraestructura desde que asumió Macri, muy por encima de cualquier índice de inflación acumulada en cuatro años. En resumidas cuentas, Macri hizo lo mismo que en todos los aspectos de su gestión, le dio más a los que más tenían". "Cuando el expresidente tomó esta medida, por decreto no escuchamos a los concejales de nuestra ciudad levantar la voz en defensa de los Ingresos de la Provincia de Buenos Aires, de sus vecinos quienes a partir de esa acción pasaban a contar con menos recursos para políticas públicas. Ahora que el Presidente lo impulsa a través de una ley, salen a criticarlo y ponderan a Rodríguez Larreta por sobre los más postergados". "Hay algo que nos queda claro a los vecinos de Campana y es la coherencia que tiene el Gobierno local a la hora de elegir entre nosotros y el Gobierno de CABA, siempre privilegian a este último. A través de las expresiones del oficialismo queda a las claras que les interesa más defender los intereses de Rodríguez Larreta y su proyecto político de ser candidato a presidente que la Provincia en la que habitan, algo pocas veces visto, o quizás deben devolver favores, muy flacos por cierto para nuestros vecinos si nos ponemos a analizar la gestión en profundidad, más allá de la propaganda oficial". Asimismo también añadió "El bloque macrista, ¿o larretista? debería saber que la gestión porteña todos los años recorta el presupuesto en educación y salud, y eso es muy grave pero seguramente también es compartido por nuestros ediles" y concluyendo expresó "En lo que si invierte mucho Larreta es en propaganda y pauta publicitaria, repartiendo millones en todos los canales de TV y las radios para que no cuenten la precariedad en la que viven muchos vecinos o la decenas de proyectos inmobiliarios en los que beneficia a sus amigos. Cualquier similitud con las gestión local no es pura coincidencia".

