La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/dic/2020 Concejales PJ-FdT:

"La salud pública de Campana está en terapia intensiva"







Concejales del bloque PJ-Frente de Todos acompañaron el reclamo de médicos y profesionales de la salud, quienes se manifestaron solicitando mejoras salariales y en contra de los recortes presupuestarios realizados por el Ejecutivo Municipal. "En el peor momento sanitario de la historia, el Intendente y sus funcionarios deciden desmerecer el esfuerzo de nuestros médicos y enfermeras desconociendo un reclamo legítimo" sostuvieron. "¿Quiénes toman las decisiones en Campana? Eso debemos preguntarnos. Ya que reclamos como éste no debieran ocurrir. Cualquier persona en uso de su lógica no atentaría contra el recurso indispensable que tiene en momentos como el que vivimos, donde los trabajadores de la salud se volvieron indispensables y fundamentales para luchar contra el Coronavirus, y el Intendente lejos de reconocerlos, no solo no escucha sus pedidos sino que además, les quita recursos para trabajar" coincidieron Concejales del bloque PJ-Frente de Todos, al acompañarla manifestación de médicos y enfermeros del Hospital San José, ocurrida días pasados. Rubén Romano, Oscar Trujillo y Marco Colella, respaldaron el rol de los profesionales y coincidieron: "La salud pública de Campana está en terapia intensiva". "Los médicos y enfermeros están reclamando lo que es justo y les corresponde. Una mejora salarial tras nueve meses sin ningún incremento. Pero no solo el Municipio hace oídos sordos. También les recorta el presupuesto para su funcionamiento, como ocurrió con el servicio de Salud Mental. A los profesionales les han quitado bonificaciones, es decir, les acotaron el salario respecto al año anterior. Es un verdadero despropósito y una real vergüenza ver cuál es el rol del médico en la pandemia. Para los vecinos, digno de reconocimiento producto del esfuerzo en cuidar del otro y salvarle la vida. Para el Gobierno Municipal, alguien que no merece la más mínima consideración" expresó el Concejal Rubén Romano. Por su parte, el edil y Presidente del PJ Campana, Oscar Trujillo, señaló "una campaña de confusión y desinformación respecto a la situación del Hospital y los trabajadores de la salud pública. Con distintas artimañas mediáticas, el Municipio buscó desprestigiar aún más a nuestros profesionales. Intentó ligarlos a una interna gremial, e incluso menospreció la convocatoria. También señalaron que había médicos que no eran de Campana. Justo este Gobierno, caracterizado por tener funcionarios de otros lugares que deciden por la vida de todos los campanenses, y quienes parecen no tener el mínimo interés en la salud poblacional". Por último, el Concejal Marco Colella aseguró que "lamentablemente, el Hospital San José dejó de ser un nosocomio ejemplo para la región. Equipamiento que no funciona, paredes descascaradas y cayéndose a pedazos, falta de mantenimiento y cada vez menos recursos, lo están transformando en una triste realidad para los campanenses. El esfuerzo de los profesionales apenas sostiene el funcionamiento del mismo. Es hora que todos los vecinos nos unamos para defender aquello que con mucho esfuerzo logramos construir, y que unos pocos hoy quieren pasar por arriba" concluyó.

Concejales acompañaron el reclamo de los profesionales de la salud.



