La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/dic/2020 Corren riesgo los nuevos ingresos a diálisis de afiliados al PAMI







Las cámaras que nuclean a los prestadores privados del servicio así lo anunciaron durante el fin de semana largo. Sin embargo, la obra social de los pasivos aseguró que ningún afiliado se quedará sin acceso al tratamiento y avisó que va a la Justicia. Prestadores privados de diálisis de todo el país anunciaron que a partir de este miércoles 9 de diciembre no admitirán nuevos ingresos de afiliados al PAMI por no haberse puesto de acuerdo en el precio del servicio. La red de centros nefrológicos nucleados en las cámaras bajo protesta recibe por mes entre 250 y 300 pacientes nuevos provenientes de PAMI. En total, más de 10 mil de sus afiliados realizan tratamientos de diálisis en los 400 centros que hay en todo el país. "No es una medida de fuerza sino de imposibilidad de seguir prestando un servicio debido a que el precio que recibimos por cada sesión de diálisis no logra cubrir los costos mínimos. Hay un desfasaje entre el valor que paga PAMI ($ 5.600 la sesión) por las prestaciones y el valor real de las mismas. El desajuste es superior al 40%" sostuvo Miguel Discépolo, presidente de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra). Referentes del sector, consignan que para cubrir los gastos necesitan $ 8.000 por sesión, lo que sin margen de rentabilidad representa el reclamo de un aumento de $ 2.400. Según consigna el sector, el último ajuste fue en agosto de 2019. Una suba de alrededor de un 69% que se hizo de forma escalonada, en concepto de todo lo que venía atrasado. En los últimos dos años cerraron cerca de 20 centros por cuestiones económicas. Desde PAMI emitieron un comunicado asegurando que ningún afiliado se iba a quedar sin su tratamiento de diálisis y avisaron que irán a la Justicia. "El PAMI a través de sus abogados realizó una presentación ante la Justicia Federal solicitando el dictado de una medida cautelar de "no innovar" en el marco de las amenazas de la Confederación de Asociaciones de diálisis de la República Argentina (CADRA), la Cámara Argentina de Productos y Servicios de Terapia Renal y la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Ello a raíz de las amenazas para interrumpir el servicio a los afiliados de PAMI que realizaran los prestadores a través de diversos comunicados en los últimos días. La medida solicitada por PAMI busca evitar la suspensión de una prestación que podría afectar a miles de pacientes", afirma. La diálisis es un proceso mediante el cual se extraen las toxinas y el exceso de agua de la sangre y que se utiliza como terapia sustitutiva tras falla o pérdida de la función renal. El conflicto entre los prestadores privados y las obras sociales estatales no es nuevo. En agosto, IOMA fue intimada a pagar una deuda de 315 millones de pesos que mantenía con diversos prestadores de diálisis y trasplantes renales, luego que la entidad bonaerense interpusiera un recurso de amparo para que los servicios no fuesen interrumpidos a pesar de la falta de pago. Así lo determinó el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº3 de La Plata, que hizo lugar al pedido de IOMA, pero al mismo tiempo le ordenó regularizar su situación con los integrantes de la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD).



