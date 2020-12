La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/dic/2020 La ampliación de derechos es fundamental en la agenda de la diputada Soledad Alonso







La violencia laboral, situaciones de violencia de género y perspectiva de género, entre otras, fueron las temáticas abordadas en los proyectos de ley impulsados por la representante de nuestra ciudad a lo largo del 2020. Tres de ellos tienen media sanción. Un informe periodístico publicado en la revista política "La Tecla" ubica a la diputada Soledad Alonso como la legisladora provincial del Frente de Todos con más proyectos presentados de la cámara baja bonaerense durante el año: además de decenas de proyectos de Declaración, 17 son proyectos de Ley. Tres de estos últimos obtuvieron media sanción, mientras el resto se encuentran estudiándose en diferentes comisiones. "Vi la nota en la revista y no deja de ser un reconocimiento periodístico, pero claro está que la labor legislativa no es una competencia. Mi origen sindical y militancia feminista, sumado a mi rol como Presidenta de la Comisión de Trabajo, creo que hacen que visualice y problematice en la Cámara temáticas en las que hay mucho por hacer y legislar. A veces impulsando, a veces también acompañando o enriqueciendo la iniciativa de alguien más". Entre los principales proyectos impulsados este año por Alonso se encuentra la creación del Observatorio Estatal De Violencia Laboral (OEVL), como un órgano multisectorial e interdisciplinario destinado a la prevención y erradicación de todas las formas de violencia laboral ejercidas contra las y los trabajadores que desarrollen su actividad laboral en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, tanto en el sector público como en el sector privado. Su misión será la recolección, monitoreo, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la Violencia Laboral para brindar información que permita implementar políticas tendientes a su erradicación. También se destaca el Proyecto de Ley para la incorporación del teléfono 144 de contacto y denuncias de situaciones de violencia de género. Su objetivo es que las empresas prestatarias de servicios públicos, energía eléctrica, gas, telefonía, televisión y toda otra que se comunique con sus clientes o usuarios sea en forma escrita o vía web en la Provincia de Buenos Aires, incluyan en sus notas y facturas un recuadro claramente visible y de fácil identificación con el número telefónico 144 sobre contención y asesoramiento a las víctimas de violencia de género en la Provincia de Buenos Aires con una leyenda descriptiva del uso de la misma. Otro proyecto similar está dirigido a que sea incorporado en los recibos de sueldo de empleados públicos de la provincia un teléfono de asesoramiento y de denuncias sobre situaciones de violencia laboral. "También estoy transitando temáticas de inclusión. Por ejemplo, propuse crear una Mesa de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad, de manera tal que con los recursos ya disponibles en el Estado provincial, se coordinen las políticas públicas en lo atinente a la formación para el trabajo y la inserción laboral de las y los personas con discapacidad de la Provincia de Buenos Aires. Creo que en materia de discapacidad las mujeres padecemos mayores dificultades y sufrimos más discriminación", reflexionó Alonso y mencionó una iniciativa suya para incorporar Lenguaje Inclusivo en todas las comunicaciones de los organismos estatales de la Provincia y otra similar para las comunicaciones de las empresas con participación estatal; además de un Proyecto de Accesibilidad en trámites para personas hipoacúsicas en las dependencias públicas. "La discriminación activa o pasiva de las minorías, problematizar donde hay un vacío y que se legisle un derecho me preocupa y ocupa… tengo varios proyectos en proceso de redacción y fundamentación que seguramente presentaré en el siguiente año legislativo, pero básicamente estoy pensando en proyectos para el estímulo de empleo, en particular uno para empleo joven. Lo mismo con mujeres y disidencias, personas con discapacidad y todo lo que se vincule con mejorar las condiciones de emplea-bilidad de las minorías", comentó la legisladora de nuestra ciudad quien también presentó un proyecto sobre Gestión Menstrual Sustentable y Saludable: "La idea es promover la producción, el acceso, el uso y la difusión de estos productos reutilizables y respetuosos del medioambiente, a un precio accesible. El proyecto contribuye a visibilizar la menstruación no sólo como una cuestión biológica, sino también como una construcción social".

"La discriminación activa o pasiva de las minorías, problematizar donde hay un vacío y que se legisle un derecho me preocupa y ocupa", señaló la legisladora.



