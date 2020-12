La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/dic/2020 Efemérides del día de la fecha, 9 de Diciembre







DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 58/4 en el año 2003, en este día se concientiza acerca de las consecuencias que genera la corrupción en diversos sectores de la sociedad y se insta a eliminarla a nivel mundial. El tema de este año es "Recuperación con integridad" y tiene el objetivo de promover medidas eficaces que terminen con la corrupción y remarcar la importancia de la integridad para lograr una recuperación inclusiva del Covid-19. Sobre esto, António Guterres, Secretario General de la ONU, manifestó: "[la corrupción] es aún más perjudicial en tiempos de crisis, como está ocurriendo ahora en el mundo con la pandemia por el COVID-19. La respuesta al virus está creando nuevas oportunidades para explotar la supervisión débil y la transparencia inadecuada, desviando recursos que debían estar destinados a personas que se encuentran en su momento de mayor necesidad". Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 (IPC), los países menos corruptos son Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur y Suecia mientras que los más corruptos son Somalia, Sudán del Sur, Siria, Yemen y Venezuela. En lo que respecta a nuestro país, el mismo se encuentra en el puesto número 66 de 180 países. FALLECE ALBERTO PODESTÁ Alejandro Washington Alé nació el 22 de septiembre del año 1924 en San Juan. Apodado "Gardelito", Podestá destacó desde temprana edad cantando tangos de Carlos Gardel en el programa radial "Rayito de Sol" de su escuela: "el tango nació conmigo, yo canto desde que me parió mi madre, canto con lo que tengo. "Tras escucharlo cantar en LV5 Radio Los Andes, el dúo cómico Buono-Strianole propuso ir a Buenos Aires, ciudad a la que arribó con su hermano y gracias a la ayuda de Hugo del Carril; así, con apenas 16 años, el incipiente cantor debutó en la orquesta de Miguel Caló: "Roberto Caló me hizo el puente para que cante en la orquesta de su hermano Miguel, en la cual estaban las más promisorias figuras de la nueva camada de nuestra música ciudadana". Más adelante, cantó en la orquesta de Carlos Di Sarli, quien le dio el nombre con el que trascendió: "pibe desde hoy usted será Alberto Podestá y de todos los que cantan con ese apellido será el único que lo hará durante más tiempo. ¡Mire si sabía Don Carlos!" Después fue solista de Pedro Laurenz y grabó los tangos "Paisaje", "Alma de bohemio", "Garúa" y "Recién." En el año 1945 integró la orquesta Francini-Pontier y grabó los tangos "Margo", "Qué me van a hablar de amor", "El Milagro", "La cumparsita (si supieras)" y el vals "El hijo triste." A lo largo de su carrera se destacan los tangos "Percal", "Nada" y "La capilla blanca" y el vals "Bajo un cielo de estrellas". Falleció en el año 2015 en Buenos Aires. SE LANZA "VASOS Y BESOS" Un día como hoy en el año 1983, "Los Abuelos de la Nada" lanzaban su segundo disco: "Vasos y besos." Producido por Cachorro López, el álbum fue uno de los más importantes de la banda al contener las canciones "Mil horas", "Chalamán", "Sintonía americana" y "Yo soy tu bandera": "no recuerdo demasiado de esta grabación. Solamente que estuve muy inseguro con la mezcla de ´Mil Horas.´ ¡Y pocas cosas más! Supongo que no resultaba sencillo juntar tantos estilos posibles" expresó Andrés Calamaro.

