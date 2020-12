La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/dic/2020 Concentración "celeste" frente al Municipio







Fue el sábado al mediodía y en la previa de lo que será el tratamiento en Diputados de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo previsto para este jueves. Este sábado se llevó a cabo una concentración "celeste" frente al Palacio Municipal, en la que integrantes de las comunidades evangélica y católica de Campana manifestaron una vez más su rechazo a la legalización del aborto. La acción se concretó a días de que el Congreso de la Nación comience a debatir el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Hoy tendrá dictamen de comisión y este jueves a las 10 de la mañana está previsto que arranque una maratónica sesión que podría terminar en la media sanción y la elevación del proyecto al Senado. "Estamos manifestando aquí en la plaza declarando la onda celeste en todo el país. Somos la mayoría: más del 70 por ciento de los argentinos defendemos los principios de la vida. Queremos guardar a aquel que no tiene voz", expresó Carlos Smith, de la Iglesia Alfa y Omega, en diálogo con el medio digital Campana 360. El religioso protestante señaló que "el 70 por ciento de los diputados provinciales dijeron no al aborto" junto con "el 50 por ciento de los senadores nacionales que rechazaron la ley" antes. "Bajo esa mayoría exigimos respeto de las reglas democráticas" expresó. "El pueblo argentino en su mayoría no apoya a la ley, porque todo aborto interrumpe la vida, hablar de aborto es hablar de muerte, y nosotros estamos a favor de la vida", dijo Smith. "No estamos en contra de los derechos de la mujer, al contrario, apoyamos el derecho de la mujer, pero también queremos el derecho del niño por nacer. Queremos la ley de las dos vidas: de la mujer y del niño por nacer". Y subrayó: "La onda celeste también marca la diferencia en esta ciudad". De la concentración participó el Consejo Pastoral Evangélico local y también integrantes de la comunidad católica. "Esto nos une en el sentido que ambos estamos dispuestos a defender las dos vidas, que para nosotros es una tremenda bendición", afirmó Smith, quien además consideró que no es el momento propicio para debatir la legalización del aborto. "Es algo arbitrario: se intenta imponer apresuradamente en sesión extraordinaria", consideró. "El presidente dijo que venía a cerrar grietas, y esto las abre". "Es un momento inoportuno para hacerlo -continuó -, el país no necesita más divisiones y es un clima encrespado, estamos llegando a diciembre y hay un montón de problemas sociales, políticos y económicos. Hay cosas mucho más importantes a las que deben abocarse los políticos". El religioso sostuvo asimismo que los promotores del aborto legal representan "una minoría tanto en Buenos Aires como en Provincia".



Concentración "celeste" frente al Palacio Municipal



Concentración "celeste" frente al Municipio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar