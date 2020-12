La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/dic/2020 Primera Nacional:

Ya no hay puntajes perfectos en la Fase Campeonato

















Los que habían ganado en el debut no pudieron repetir. En la Zona B lideran Sarmiento y Atlético Rafaela con 4 puntos, dos más que Villa Dálmine. El próximo compromiso del Violeta será el lunes por la noche frente a Tigre en Victoria. Salvo excepciones muy puntuales, la paridad ha sido la característica dominante de la Primera Nacional. Y en el arranque del Torneo de Transición que definirá dos ascensos a la Liga Profesional, la situación parece repetirse: en la Fase Campeonato no hay puntajes perfectos, mientras en la Fase Reválida, solo Almagro logró sumar dos victorias en sus dos primeras presentaciones. La segunda fecha de la Fase Campeonato se cerró el lunes con el triunfo de Atlético Rafaela por 3-2 son Tigre gracias a dos goles de Enzo Copetti en los cinco minutos finales. De esta manera, el equipo dirigido por Walter Nicolás Otta superó al único conjunto de la Zona B que había ganado en la primera fecha y, además, con 4 puntos, quedó como líder junto a Sarmiento de Junín, que el sábado había vencido a Gimnasia en Mendoza por idéntico marcador. Con 3 unidades quedaron Tigre y San Martín de Tucumán, que le ganó 1-0 como visitante a Defensores de Belgrano luego de haber caído como local ante el Matador en el debut. Y con 2 puntos se ubican Villa Dálmine y Deportivo Riestra, que en la primera fecha igualaron ante los hoy líderes y que el último sábado empataron 1-1 en Campana. Finalmente, la tabla concluye con Defensores de Belgrano y Gimnasia (M), que empataron entre sí en el debut y luego sufrieron sendas derrotas en la segunda jornada. Por la próxima fecha, Sarmiento recibirá a Defensores de Belgrano (sábado 19.00); mientras Atlético Rafaela visitará a San Martín de Tucumán (domingo 17.10). La fecha se cerrará el lunes con el duelo entre Deportivo Riestra y Gimnasia de Mendoza (lunes 17.10) y la visita de Villa Dálmine a Tigre (21.10). En tanto, en la Zona A de la Fase Campeonato, la situación se repitió: ni Estudiantes de Buenos Aires ni Platense ni Temperley, que habían ganado en la primera fecha, pudieron repetir victoria en la segunda. El Gasolero cayó 1-0 el domingo en su visita a Agropecuario de Carlos Casares, mientras el lunes se cerró la fecha con el triunfo de Atlanta por 3-0 sobre Ferro Carril Oeste en Caballito. Por la tercera fecha jugarán: Estudiantes de Río Cuarto vs Platense (viernes 21.10), Deportivo Morón vs Ferro Carril Oeste (sábado 17.10), Atlanta vs Agropecuario (domingo 17.10) y Temperley vs Estudiantes de Buenos Aires (domingo 17.10). En la Zona A de la Fase Reválida hay cinco equipos con 4 puntos (Alvarado, Belgrano, Guillermo Brown, Barracas Central y San Martín de San Juan), mientras en la Zona B manda Almagro, único equipo de toda la categoría que ganó los dos partidos que disputó (superó a Gimnasia de Jujuy e Instituto de Córdoba).



Primera Nacional:

Ya no hay puntajes perfectos en la Fase Campeonato

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar