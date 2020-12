La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/dic/2020 Breves: Fútbol

BOCA, POR OTRO PASO Después de haber ganado 1-0 en Porto Alegre en el partido de ida, Boca Juniors se medirá esta noche frente a Inter en el encuentro que definirá al rival de Racing Club en los Cuartos de Final de la Copa Libertadores. El Xeneize formaría con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Edwin Cardona, Sebastián Villa; Carlos Tevez. EMPATE DE LIBERTAD Con el campanense Adrián Martínez como titular, Libertad de Paraguay igualó anoche 1-1 como local con Palmeiras en el inicio de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores. Hoy, en Porto Alegre, comenzará la llave entre Gremio y Santos de Brasil. Mientras que mañana será el turno de River Plate, que recibirá a Nacional de Montevideo. ENZO PÉREZ, POSITIVO El mediocampista Enzo Pérez dio positivo de coronavirus y se perderá los dos encuentros de River Plate en su serie de Cuartos de Final de Copa Libertadores ante Nacional de Montevideo. Además del volante también dieron positivo dos colaboradores del fútbol profesional del Millonario. PERDIÓ VÉLEZ En el inicio de los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana, Vélez Sarsfield cayó anoche por 2-1 como local ante Universidad Católica de Chile. Hoy comenzará su serie Defensa y Justicia, que enfrentará desde las 19.15 a Bahía de Brasil como visitante. Además, esta noche también jugarán Coquimbo Unido de Chile vs Junior de Barranquilla (Colombia). Mañana será el turno del duelo Lanús vs Independiente. COPA DIEGO MARADONA Culminada la primera etapa, se sorteó la segunda instancia de la Copa de la Liga Profesional. En la Zona A de la Fase Campeonato jugarán: River Plate, Boca Juniors, Independiente, Argentinos Juniors, Arsenal y Huracán. Mientras en la Zona B quedaron: San Lorenzo, Atlético Tucumán, Banfield, Colón, Gimnasia de La Plata y Talleres. Los equipos que no clasificaron a la Fase Campeonato jugarán la Complementación: en la Zona A estarán Aldosivi, Defensa y Justicia, Lanús, Patronato, Rosario Central y Unión; y en la Zona B, Central Córdoba (SdE), Estudiantes (LP), Godoy Cruz, Newells, Racing Club y Vélez Sarsfield. CHAMPIONS LEAGUE Este martes, Juventus le ganó 3-0 como visitante a Barcelona y se quedó con la cima del Grupo G, postergando al conjunto catalán por diferencia de gol. En el Grupo F, Lazio igualó 2-2 como local ante Brujas y selló su boleto a Octavos de Final como segundo del Borussia Dortmund (2-1 a Zenit en Rusia). Mientras en el Grupo E, Chelsea empató 1-1 con Krasnodar y confirmó su primer puesto, un punto por delante de Sevilla, que venció 3-1 al Rennes en Francia. Finalmente, en el Grupo H, Leipzig derrotó 3-2 como local a Manchester United y clasificó a la próxima fase, mientras el conjunto inglés debe esperar la resolución de Paris Saint Germain vs Basaksehir, encuentro que se suspendió por decisión de los jugadores, después que integrantes del conjunto turco denunciaron insultos racistas por parte del cuarto árbitro (el partido continuará hoy con otros jueces). Hoy, por el Grupo A, Atlético Madrid se juega su clasificación en Austria ante el Salzburgo (el Colchonero necesita un empate), al tiempo que en el Grupo B llegan los cuatro equipos con chances de avanzar a Octavos de Final: Inter (5) recibe a Shakhtar (7) en Italia, mientras Real Madrid (7) será local ante Borussia Monchengladbach (8). En el Grupo C ya están clasificados Manchester City y Porto y en el D, Ajax (7) está obligado a vencer como local a Atalanta (8) si quiere acompañar a Liverpool (12) a la próxima fase.



