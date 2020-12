La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/dic/2020 Automovilismo:

Terminó siendo el mejor Renault en el cierre de la sexta fecha. Y también volvió a cuestionar a los comisarios deportivos después de ser sancionado por una maniobra de sobrepaso a Agustín Canapino. El último fin de semana se disputó la sexta fecha de la temporada 2020 del Súper TC2000, la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional. Y el campanense Matías Milla volvió a ser protagonista: después de finalizar en la 5ª posición el sábado, repitió el domingo con otro destacado 5º puesto, que lo convirtió en el mejor Renault de esta cita que se desarrolló en el circuito número 7 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. Además, el piloto de nuestra ciudad volvió a disparar contra los comisarios deportivos. En la semana anterior ya los había criticado por la sanción que había recibido durante la quinta fecha por sus maniobras defensivas ante Julián Santero (Toyota) y Bernardo Llaver (Chevrolet). Y el último domingo fue sancionado por la acción de sobrepaso que concretó ante Agustín Canapino (Chevrolet) para tomar el tercer puesto. Poco después fue obligado a devolverle la posición al "Titán" de Arrecifes por el toque que se registró en la maniobra (las cámaras siempre parecieron darle la derecha al campanense). "Mancha por acá, mancha por allá. Acá no se juega a la escondida, es un deporte de hombres, de pilotos valientes, nos conocemos todos hace muchísimos años y si lo hace otro piloto estamos todos aplaudiendo, ´felicitaciones que bien cómo defiende y son unos monstruos, son buenos, son unos pilotazos´. Entonces cuando haces una maniobra lícita, rozando apenas de costado, otra vez me cobran mancha", comentó Milla tras la final en diálogo con Carburando. "No puedo decir más nada porque estoy muy enojado. Me cambiaron totalmente la perspectiva de la carrera. Tenía un auto espectacular como para ir a atacar a (Matías) Rossi inclusive y lamento mucho esto. Lamento que sancionen así, que no valoren el esfuerzo de venir con los sponsors, alquilar un auto y pelearle mano a mano a estos monstruos que se merecen estar donde están, porque yo dejé de correr muchísimo tiempo y me acordé tarde de correr, pero realmente es impresionante lo que están haciendo", cerró el piloto de nuestra ciudad, visiblemente molesto con esta situación que se repitió en el autódromo porteño. La carrera del domingo fue ganada por Julián Santero (Toyota) y su escolta resultó Matías Rossi (Toyota) para cerrar el 1-2 de la marca japonesa que volvió a demostrar que es el equipo a vencer en esta temporada. El podio lo completó Valentín Aguirre (Toyota del equipo Midas), de gran carrera, mientras que Canapino terminó en el 4º puesto por delante de Milla. Con estos resultados, Rossi amplió su liderazgo en el campeonato: ahora suma 117 puntos y le sacó 21 de ventaja a Canapino (96). Y tercero quedó Santero (72), quien postergó a Facundo Ardusso, que tiene 69 y es el mejor de Renault. Por su parte, Milla avanzó dos lugares y, así, se ubica 7º con 39 unidades. Ésta fue la última carrera del año del Súper TC2000, cuya temporada continuará el próximo 10 de enero, cuando se dispute la séptima fecha en el autódromo de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.



