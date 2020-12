La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/dic/2020 Los mejores regalos para estas Navidades







¡Ya están aquí! Un año entero esperando esos días mágicos que marca el calendario en los meses de diciembre y enero. Son días de echar la vista atrás y, a la vez, de mirar hacia el futuro, pero siempre rodeados de las personas a las que queremos. Son días de agradecer, de valorar y de recompensar todo aquello que nuestros familiares hacen por nosotros. No hay mejor manera de pasar estas fechas señaladas que con nuestros seres queridos; sin duda, el mejor regalo. Aun así, con la llegada de diciembre, lo llamativo de las luces y el encanto de los villancicos que suenan por nuestras calles, algo en nosotros parece despertarse creando una ilusión especial que invita a regalar sueños a las personas que más queremos. Estos sueños vienen envueltos y con un lazo gigante. Lo difícil está en elegir, pues muchas veces no sabemos cuál será el regalo perfecto que tanto se merece esa persona tan especial para nosotros. Si a tus seres queridos se les ha olvidado escribir la carta a los Reyes Magos, aquí tienes algunas ideas que sin duda harán que sean unas Navidades especiales. Tecnología Probablemente, una de las cosas más regaladas en los últimos tiempos. Y es que, todos somos fanáticos de tener los últimos modelos de nuestros dispositivos preferidos. Cierto es que suelen ser los regalos más caros y puede que en este motivo resida la cara de sorpresa de las personas que reciben estos regalos. En la lista de los Reyes Magos nunca faltan nuestros smartphones favoritos, relojes digitales, e-books, patinetes eléctricos, auriculares inalámbricos o PlayStations con sus videojuegos más demandados. De hecho, el pasado mes de noviembre salía a la venta la PlayStation 5, uno de los regalos estrella para estas Navidades. Aún así, todos los aparatos tecnológicos que más solicitamos por Navidad tienen sus versiones lowcost y adaptados a todos los bolsillos. Es por eso que siempre son un regalo que asegura nuestro éxito. Regalos especiales Son regalos con los que siempre aciertas si conoces bien a esa persona tan única. Un buen libro para los amantes de la literatura nunca pasa de moda. Para aquellos que les atrae más los juegos de azar, ya no es necesario regalarles la típica ruleta clásica, pues se puede encontrar en la red. La innovación está también de nuestra suerte con las nuevas tecnologías porque incluso regalar bonos para videojuegos está de moda. Una fotografía para los que tanto les gusta conservar recuerdos especiales. O una lámina pintada a mano por un artista y que represente todo aquello que es una persona para nosotros. Convertir una fecha especial en un cuadro de constelaciones que reflejen el cielo de uno de los momentos más especiales de vuestras vidas. Hay cientos de aplicaciones y páginas web que nos ayudan con este tipo de regalos personalizados, desde tazas hasta pijamas, solo es cuestión de imaginación e indagar por internet. Y como no, siempre están los regalos solidarios; la nostalgia nos invade en Navidad y los regalos que van acompañados de sentimientos, suelen ser de los más especiales, siempre es cuestión de conocer muy bien a esa persona.



FOTO Regalos para cuidarnos Teniendo en cuenta que nos gusta tanto cuidarnos, regalar belleza es regalar alegría. Regalar el perfume favorito de una persona es, probablemente, uno de los mejores regalos. ¿Por qué? Suelen ser caros, pero es algo que nos encanta tener y conservar para esas ocasiones tan especiales, es por eso que regalando un perfume siempre triunfarás. Cremas, maquillaje, tratamientos son, también, algunos de los regalos más especiales para Navidad. Aún así, son regalos arriesgados pues pueden ser tan acertados como todo lo contrario. Antes de regalar cualquiera de estos productos, tenemos que asegurarnos que estamos eligiendo el adecuado. Lo cierto es que, independientemente de lo que decidas regalar, lo importante está siempre en la persona que lo regala; pues recibir algo de alguien es sinónimo de que esa persona ha pensado en ti y, ciertamente, este es uno de los motivos que hace que la Navidad sea la época más mágica del año.

Los mejores regalos para estas Navidades

