La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/dic/2020 Concejales de Juntos por el Cambio cuestionaron la suspensión de las PASO







Los ediles indicaron el deseo de tener una "reforma electoral integral y acompañada de transparencia; no algo especulativo y arbitrario, como la idea de suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en 2021. Los concejales del bloque Juntos por el Cambio cuestionaron la suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2021 en la provincia de Buenos Aires. Sobre ello, los ediles argumentaron que esta medida en este momento es "especulativo" y pidieron debatir una reforma política que incluya la boleta única. Además, expresaron su negativa al "intento meramente especulativo y arbitrario de suspender las PASO". También cuestionaron el pedido de los gobernadores peronistas, que buscan eliminar el próximo año la instancia de primarias argumentando que la pandemia del Covid-19 aún no estará del todo controlada. "El problema no son las PASO del año entrante, sino la forma en que seguimos votando en la Argentina del siglo XXI. Con la modalidad actual, la boleta sábana nos obliga a movilizar a miles de fiscales en las escuelas, a poner mesas en las esquinas donde se reparten toneladas de boletas de papel que se imprimen de a millones y se distribuyen", sostuvieron. Por otra parte, pidieron "una reforma electoral integral y acompañada de transparencia, no algo especulativo y arbitrario, como la idea de suspensión de las PASO". En ese sentido, los concejales reclamaron que dicha reforma se haga con "el consenso de todas las fuerzas políticas", y que contemple "la boleta única y la ficha limpia", que permiten ser "más transparentes, más ágiles, evitar intenciones espurias y costos innecesarios en cada elección". "El debate que el Gobierno está generando acerca de quitar las PASO para las próximas elecciones, no es más que otra oportunidad perdida. Esta iniciativa es producto de una especulación política y nos aleja de la reforma electoral que tanto necesitamos", indicaron. Y concluyeron: "Por eso le pedimos al gobierno actual que de un debate verdadero, donde se pueda trabajar de forma conjunta en un modelo electoral que elimine las prácticas fraudulentas y permita dar un paso adelante en la calidad de nuestra democracia".

Los concejales del bloque Juntos por el Cambio cuestionaron la suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2021 en la provincia de Buenos Aires.



Concejales de Juntos por el Cambio cuestionaron la suspensión de las PASO

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar