10 de Diciembre de 2020:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. VEREDA INTRANSITABLE "Estrada entre Rawson y Castelli. Vereda intransitable, abandono y falta de empatía. Pleno centro a metros del mercado un peligro para transeúntes y vecinos" muestra Alicia. PENDE DE UN CABLE "Peligro en Varela y Estrada. Si se desprende puede lastimar a una persona, nose de que está construido, si es metal o plástico, es una caja de la cámara de vigilancia, no sé si es pesada pero pende de los cables que conectan la misma" muestra Antonio. SE ALARGÓ EL FERIADO "Hace más de una semana hay basura en la calle Viamonte entre Ameghino y Coleta. Realmente es increíble ¿la persona que barre no tiene forma de informar a su supervisor? Por favor responsabilidad personal, vamos Campana" escribe Ricardo. NUEVAMENTE TAPADA "Esquina Bravo y Negrete. La semana pasada limpiaron un poco pero a las 48 horas estaba tapada nuevamente" muestra Julio.

#QuejaVecinal enorme pérdida de agua en la caja de entrada de la Escuela Primaria 14 de barrio Villanueva, Granaderos y Castelli. Toda la semana con pérdida, un vecino con una tenaza y alambre le hizo un arreglo provisorio. @ABSAOficial @CeMAV_Campana pic.twitter.com/EMraGSFQTD — Daniel Trila (@dantrila) December 9, 2020 #Dato equinos sueltos en barrio Lubo. Terminaron de pastar en Colectora Norte y cuando caía la tarde los dos caminaron tranquilos por La Pampa hacia el fondo del barrio. No provocaron accidentes porque son conocidos y les dan paso. pic.twitter.com/cdnkjtkaf6 — Daniel Trila (@dantrila) December 9, 2020 SON BUENAS #Dato personal de Parques y Jardines de la Municipalidad de #Campana trabaja en las plazoletas del Arco y en laterales de Av. Rivadavia. pic.twitter.com/T3woRvYXbc — Daniel Trila (@dantrila) December 10, 2020

