Fue durante reuniones en Washington entre funcionarios del Ministerio de Economía y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Funcionarios del Ministerio de Economía y del Fondo Monetario Internacional (FMI) continuaron el martes con reuniones en Washington en las que el país presentó estrategias para el financiamiento en el mercado de capitales doméstico. Las reuniones formales entre la misión argentina y los representantes del organismo multilateral comenzaron formalmente el lunes para intentar avanzar en la firma de un acuerdo por un nuevo programa, que recién podría cerrarse en el primer trimestre de 2021. De acuerdo con lo estipulado, a lo largo de este martes se trabajó en la estrategia del país para la profundización del financiamiento mediante el mercado de capitales doméstico con el objetivo de hacer frente al déficit fiscal del año próximo. El equipo de trabajo está liderado por el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, quien está acompañado por el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, y el subsecretario de Servicios Financieros, Mariano Sardi. De los encuentros también participaba el director por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos. Días atrás, el vocero del Fondo Gerry Rice, destacó progresos en la continuidad de las negociaciones con el Gobierno argentino, aunque aclaró que aún no hay fecha para tratar el tema en el board del Directorio. "No tengo un calendario preciso para un eventual acuerdo sobre un programa apoyado por el FMI. Nos mantenemos en estrecho contacto mientras las autoridades continúan esbozando sus planes como dije y trabajan para respaldarlos con un amplio apoyo político y social", aseguró. El mes pasado una misión del FMI estuvo casi dos semanas en la Argentina y mantuvo reuniones con funcionarios del Gobierno, legisladores, empresarios, industriales y referentes del agro. Antes del regreso, el organismo emitió un comunicado donde reconoció "avances" para alcanzar un programa que permita refinanciar los u$s 44 mil millones que el país recibió durante el Gobierno de Mauricio Macri.



