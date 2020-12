La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/dic/2020 Calendario Maya:

Guerrero 9 - Energía de 10/12/2020 - Onda Encantada de la Estrella

Por Alejandra Dip











SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. El Guerrero representa la fuerza espiritual para seguir peleando y salir adelante. Vibra sagrada, nos concede el poder de conectar con la inteligencia suprema, la inteligencia universal, CIB en Maya, lechuza. Tiene la capacidad de sobrellevar momentos difíciles y poder salir de ellos. DÍA 138 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 26 - ALFA. 5TO DIA DE LA SEMANA AMARILLA DE LA LUNA ENTONADA DEL PAVO REAL, LUNA 5. Maduración "El poder madura el fruto". HRAUM (MANTRA). ALFA - CHAKRA GARGANTA - LIBERA. "La visión transforma la inteligencia". Kin 256 Guerrero 9 guiado por el Humano. El Tono 9, se llama SOLAR, son las ideas que tenemos en mente para luego llevar a cabo, la identificación de nuestros pensamientos. El 9 rige el codo izquierdo y si ese codo nos estas molestando en este día, es que no podemos tomar las decisiones pertinentes, estamos fuera de eje, y no podemos elegir lo correcto. Decidir, para después concretar, nuestros proyectos, nuestros ideales. Además del codo derecho este tono afecta bazo y sus funciones y vías respiratorias, así que a tener en cuenta si estamos con alguno de estos síntomas algo de esto nos está pasando. Identificar qué es lo que nos pasa es el primer paso para poder corregir el rumbo. El Guerrero nos aporta la energía para que podamos salir adelante a pesar de las dificultades. Esta energía nos dispone de la autoridad y el respeto necesarios para que todo esté en orden y en paz. Voluntad y coraje para dar batalla y salir de situaciones complejas, en forma armónica. Energía de cambio. Adaptabilidad a los tiempos que corren. Evitar hoy estar peleadores y de cuestionarnos cada pensamiento que se nos pase por la mente sobre todo en esta época donde la luna esta en el Tono 2 y las emociones a flor de piel, muy sensibilizados Bien canalizada esta Energía, una de la mejores del Calendario Maya, porque es la fuerza, la garra bien puestas para salir adelante ,nos aporta un escudo de protección para que podamos salir bien parados y el cambio venga a nosotros de todas maneras a pesar que muchas veces dudemos de ello. Se vienen nuevos tiempos, aunque todavía no lo podamos ver. Deconstrucción para construir algo nuevo, IN LAK ECH!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

