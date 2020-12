La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/dic/2020 Efemérides del día de la fecha, 10 de diciembre







DÍA DEL TRABAJADOR SOCIAL Instituido por la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS)mediante la Resolución 1/12 en el año 2012, en este día se homenajea a los trabajadores sociales por su esfuerzo y dedicación diaria para mejorar la vida de las personas. Previamente, esta efeméride se celebraba el 2 de julio para conmemorar la Visitación de la Virgen María a Santa Isabel; no obstante, como esta jornada representaba a los profesionales católicos se decidió cambiar la fecha. Este día fue elegido por conmemorarse el "Día de los Derechos Humanos" y por ser la jornada en la que nuestro país retornó a la democracia con la asunción de Raúl Alfonsín en el año 1983. En lo que respecta a la primera, la misma rememora la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanosen el año 1948 por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): "el 10 de Diciembre es el Día Universal de los Derechos Humanos y la propuesta de fijar esta fecha como Día del Trabajador/a Social en la Argentina implica asumir una clara posición política e ideológica en nuestra profesión, colocando la cuestión de los Derechos Humanos como eje central de nuestro proyecto ético-político como colectivo profesional". RIVER SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA COPA SUDAMERICANA 2014 Hace 6 años River se consagraba campeón de la Copa Sudamericana por primera vez en su historia. Con este título "El millonario" ponía fin a 17 años sin títulos a nivel internacional puesto que la última vez que gritó campeón fue en la Supercopa Sudamericana 1997 tras vencer a Sao Paulo 2 a 1 con goles de Marcelo Salas. En ese partido, Marcelo Gallardo fue uno de los titulares que protagonizaron la final contra el equipo brasileño y, con el correr de los años, "El Muñeco" retornó a la gloria como director técnico del club. El equipo compuesto por Marcelo Barovero, Leonardo Ponzio, Rodrigo Mora, Leonel Vangioni, Teófilo Gutiérrez y Leonardo Pisculichi debutó venciendo a Godoy Cruz 2 a 0 con goles de Mora. El siguiente rival fue Libertad (Paraguay), club que quedó eliminado por el mismo resultado en "El Monumental" con goles de Gabriel Mercado y Giovanni Simeone. En cuartos de final, le ganó a Estudiantes de La Plata 3 a 2 con tantos de Gutiérrez, Mora y Funes Mori. En la siguiente ronda se enfrentó a Boca empatando sin goles en "La Bombonera" en el partido de ida y venciendo al "xeneize" en la vuelta en "El Monumental"; en aquel encuentro, Barovero fue clave porque impidió que Emmanuel Gigliotti abriera el marcador desde el punto de penal, por otra parte, Pisculichi selló el triunfo "millonario" con un remate imposible de atajar para Agustín Orion. En la final empató 1 a 1 contra Atlético Nacional (Colombia) en Medellín y, en Buenos Aires, aplastó a los colombianos 2 a 0 con tantos de Mercado y Pezzella. Al respecto, Marcelo Gallardo expresó: "me siento muy orgulloso por haber venido a este club, haberme iniciado como jugador, por haber crecido como persona y después, en otra faceta de mi vida, vivir esta alegría es inmensa". "SAY SAYSAY" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1983, el sencillo "SaySaySay" de Paul McCartney junto a Michael Jackson destronaba a "Allnightlong (allnight)" de Lionel Richie del puesto número 1 del "Billboardhot 100". Perteneciente al álbum "Pipes of Peace" (1983) y compuesta por el cantante británico y el estadounidense, la canción fue la segunda colaboración entre estos artistas que, en el año 1982, habían lanzado el sencillo "Thegirlis mine".

