Paraná Guazú embarcado: Excelente para pesca de bogas esta semana de muy lindos portes y muchas medianas a chicas. Como siempre la recomendación es llevar una buena variedad de carnadas para esta especie que está tomando maíz fermentado y mazas, así como también daditos de salamines y en otras oportunidades también se da con ofrecimiento de lombrices en los anzuelos. Si de pesca variada hablamos como de costumbre se la encuentra compuesta por bagres amarillos y blancos, pati y porteñitos, también están presentes las carpas y de muy buenos portes, tarariras hay muchas entre los juncales y están tomando tanto artificiales como carnadas naturales, pero recordemos que esta especie se encuentra en veda desde el 1º de Noviembre. Buscándolos se obtienen lindas respuestas y capturas de Dorados con morenas, anguilas o bagres amarillos. Muelles y costas: Lo mejor del momento pasa por las respuestas y capturas de lindas bogas, más que nada en aquellos muelles cebados. Reitero; recuerden siempre llevar una buena variedad de carnadas, en la pesca variada siempre bagres, pati, porteñitos están presentes y ocasionalmente alguna carpa de las lindas se da. Les recuerdo de llamar y hacer las reservas antes de viajar. La Paz (Entre Ríos): "Hola Luis María soy Víctor Flores desde La Paz (Entre Ríos) este es un informe medio ajustado de lo que está pasando en La Paz, estamos trabajando de nuevo gracias a Dios y estamos trabajando bien. Comenzamos con todo, hay días que hubo muy buen pique sobre todo pique de dorados y muchos surubicitos chicos de tres, cuatro kilos gareteando con cascarudo y hay algunos lugares donde algunos pequeños arroyitos han quedado y el agua está clara se puede hacer baitcasting y spinning y se dan muchas tarariras y algunos doradillos. También ahí adentro para los que pescan con moscas esta espectacular esa zona. Si bien es cierto que los doradillos son pocos, hay lindos para la pesca, doradillos de tres a cuatro kilos y después hay algunos dorados grandes. Pescando en el río grande con filet de sábalo, filet de palometas, también con señuelo se está haciendo mucho baitcasting y spinning a trolling, realmente está lindo. Por ahora hubo un día que tuvimos mucho viento y se nos dificultó el pescar en el río grande, pero fue un día y después mejoró otra vez de vuelta. También hay mucha variada, hasta inclusive manguruyú, pati, armados, moncholos toda esa variada. Les recomiendo el mangrullo que está en extinción, está prohibido se lo puede pescar pero por qué se enganchan sólo, después hay que devolverlo, el dorado también es pesca con devolución. Un abrazo grande y que pasen bien". Concepción del Uruguay: Nuestro amigo y corresponsal Pablo Fender me comenta: "Hola Luis María bueno un saludo para vos y todos los seguidores del Semanario del Pescador. Luis te comento que la pesca sigue muy entretenida siendo la boga lo que más se está destacando. Como te comenté en el informe anterior, se sigue dando mucha cantidad, con portes que van del kilo a los dos kilos de peso y algún ejemplar que supera un poquito más, pero más o menos la mayoría de los ejemplares rondan en ese peso. Con respecto al dorado bueno hay pero en menor cantidad y en tamaños chicos. No se está destacando por ahora la pesca del dorado, está muy bajo el río entonces no hay presencia de correderas y ese tipo de cosas. Entonces la pesca del dorado no se está destacando. El río se mantiene bajo, muy bajo el agua está espectacularmente clara, muy linda, así que bueno eso más o menos son los datos de estos últimos días con respecto a la pesca y al río. Por el momento te comento que sigue todo normal en cuanto a las habilitaciones ya sea de la pesca o de los balnearios a los que puede concurrir la gente. El horario es desde las siete de la mañana hasta las veinte horas, por lo menos por ahora es el horario de navegación y de visitas a los balnearios. Así que bueno Luís María te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto". Concordia (Entre Ríos): Desde la hermosa Concordia Cacho Toller me hace llegar este informe: "Hola Luis María ¿cómo estás? Bueno Luís llegó el momento gracias a Dios tan esperado acá en Concordia y con excelentísimos resultados. Empezamos a trabajar el día sábado y la verdad que una jornada inolvidable, muy lindos dorados y muy buenos piques. La boga esta también pero nos estamos dedicando a los dorados ya que son de muy buenos tamaños. Como podrán ver en las redes sociales, realmente estoy muy contento de poder volver al río de vuelta y disfrutar la jornada con los amigos pescadores que siempre me apoyaron y me siguen apoyando. La verdad que el río está bajo pero buscando como dicen se encuentra. Les dejo un gran saludo para todos y los pescadores que quieran venir a disfrutar una buena jornada de pesca Concordia está muy lindo hay pesca". Berisso (Río de la Plata): "Hola amigos pescadores soy Ariel uno de los mellizos, guía de pesca embarcado en Berisso (Río de la Plata zona sur) bueno les cuento un poquito como estuvo el pique este fin de semana, por suerte arribaron al malecón bogas de buen tamaño, hemos tenido unos días hermosos de pesca. Con respecto a la pesca de bogas y esta especie ya está firme ahí en los palos sagrados esos que tenemos en los malecones. Estuvimos pescando bogas de buen tamaño, algunas superaron los tres kilos, tres kilos y medio de peso y con bastante actividad. Fue una jornada más que aceptable por ser un comienzo de diciembre, lo que marca un inicio de una temporada que pinta muy muy pero muy buena. Salen dorados también de buen porte, esta semana ha salido un dorado de casi seis kilos de peso, ahí en los palos se le puede intentar la pesca con carnadas y con señuelos. La pesca siempre de esta especie del dorado es un poco; como decimos nosotros, hay que manejar el tema de las mareas, porque se lo pescan en creciente, hay que tener buenos vientos porque el tiro es difícil entre los palos y hay que arriesgar un poquito en el momento de tirar. Así que eligiendo los días con buenos vientos y buenas mareas se le puede hacer un buen intento. Salieron carpas enormes o sea que está bien presente todo lo que es la variada ya del malecón con bagres, con carpas, con bogas, hasta hemos obtenido una lista con salame o sea imagínense cómo estuvo la cosa. Con respecto a la corvina y el bagre de mar si uno intenta ir a pescar al bagre por ejemplo, se puede hacer el intento. Todavía hay bagres pero ya estamos en una pendiente hacia abajo se están retirando y se hace más difícil, si mejoraron los portes quizá menos cantidad pero de mejores portes pero bueno ya la pesca principalmente por los malecones. Un fuerte abrazo Luís María y como siempre agradecerte por el espacio". Paraná de las Palmas: Nuestro amigo y corresponsal Valentín del Castillo me comenta: "Hola Luis cómo va, justamente recién volví de pescar estuve embarcado en busca de la boga, las que se dieron pero en porte mediano a chico kilo a kilo y medio boga especial para la devolución mucha cantidad de boca chica algún que otro bagre blanco y también hoy salieron lindas capturas de carpa muy grande. Hubo una que la perdimos porque era como traer una bolsa más o menos pero después sacamos dos una de cinco kilos y la otra como de ocho más o menos, con maíz y una masa que es la que usted nos enseñó pero no la de ajo La otra la masa de pan, la masa de pan amasado con agua del río y le pusimos un poco de esencia vainilla y quedó muy buena y eso fue lo que nos dio buen resultado para la carpa. Después la boga se dio todo con maíz, maíz solo en anzuelos cortos. Después bueno cabe destacar que la pesca fue realizada en el Paraná de las Palmas en nuestra zona de influencia a unos veinte treinta metros de la baliza verde. Así que esta es la información para ir a pescar frente a la costanera o del Campana Boat club de Campana un abrazo". Lindos ejemplares de pati en el Pasaje Talavera

