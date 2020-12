La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/dic/2020 Breves: Deportivas

10 de Diciembre de 2020







PODOROSKA REVELACIÓN La rosarina Nadia Podoroska, que alcanzó las semifinales de Roland Garros 2020 y subió más de 200 puestos en el ranking mundial en esta temporada, recibió el premio a la "Revelación del año" por parte de la Asociación Femenina de Tenis (WTA). La tenista de 23 años, que comenzó la temporada fuera del top 250 del ranking y terminó en el puesto número 48, fue nombrada como "2020 Newcomer of the Year" por la WTA, el máximo ente del tenis femenino mundial, que comunicó sus premios a través de su cuenta de Twitter. DEL POTRO NO SE RINDE El tandilense Juan Martín Del Potro (32 años), inactivo desde julio de 2019 a raíz de una lesión en la rodilla derecha que le requirió tres cirugías, se instaló en Porto Alegre para realizar un tratamiento especial con el objetivo de acelerar su recuperación y regresar a una cancha de tenis el año próximo. Según trascendió, el cirujano ortopédico Luis Felipe Carvalho, especialista en medicina regenerativa, "le aspirará células de la médula ósea y se las aplicará en la zona lesionada". Luego de ese proceso, Delpo comenzará la rehabilitación con el fisioterapeuta del equipo de atletismo brasileño, Luiz Fernando García, para complementar el tratamiento. LIGA NACIONAL Con 21 puntos y 8 rebotes del zarateño Lisandro Rasio, Olímpico de La Banda derrotó anoche 92-87 a Gimnasia de Comodoro Rivadavia en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. Antes, el martes, Regatas Corrientes superó 102-95 a San Lorenzo en tiempo suplementario, mientas Oberá Tenis Club venció 72-66 a Ferro Carril Oeste. El campeonato, que ya no tiene más invictos, es liderado ahora por San Martín de Corrientes, con record de 9-1; y como escolta se ubica Quimsa de Santiago del Estero (9-2). RUGBIERS VIOLENTOS La Unión Argentina de Rugby (UAR) emitió un comunicado de repudio tras los hechos de violencia registrados por jugadores del club cordobés Tala Rugby Club, condenándolos "aún cuando se hayan producido fuera del ámbito deportivo". "A raíz de los hechos de público conocimiento sucedidos en la ciudad de Córdoba, que involucran a jugadores del Tala Rugby Club la Unión Argentina de Rugby repudia y condena enérgicamente cualquier manifestación de violencia e informa que los jóvenes fueron suspendidos provisoriamente por las autoridades del club para realizar actividades", señala el comunicado LA SALUD DE MÁRQUEZ Luego de la fractura que sufrió en el húmero en julio, en el inicio de la temporada 2020, el español Marc Márquez fue operado por tercera vez. El séxtuple campeón del Moto GP se sometió a una cirugía que se extendió durante ocho horas en el Hospital Ruber Internacional de Madrid la semana pasada y en la que se terminó comprobando que sufría una infección en la zona. Y en las últimas horas, el piloto subió un mensaje a sus redes sociales: "Poco a poco me encuentro mejor, pero lo más importante en esta carrera es llegar a la línea de meta, y lo vamos a conseguir". MURIÓ PAOLO ROSSI El italiano Paolo Rossi falleció ayer, a los 64 años de edad. Fue una leyenda de la Selección de su país y gran figura en el título que cosechó en el Mundial de España 1982, en el que además se consagró goleador, con seis conquistas. Ese mismo año, además, obtuvo el Balón de Oro. El astro, casado y con tres hijos, transitaba una larga enfermedad, según informó la RAI, cadena en la que se desempeñaba como analista.

10 de Diciembre de 2020

