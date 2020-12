La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/dic/2020 Breves: Fútbol

BOCA, POR PENALES Después de un partido incómodo en el que no pudo aprovechar la ventaja que había conseguido en Porto Alegre, Boca Juniors perdió anoche 1-0 con Inter en La Bombonera (gol en contra de Frank Fabra) y por ello necesitó de los penales para avanzar a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores: se impuso 5-4 desde los doce pasos y así se convirtió en rival de Racing Club. La serie comenzará el próximo miércoles en Avellaneda. RIVER, ANTE NACIONAL Desde las 21.30 horas, River Plate recibirá esta noche a Nacional de Montevideo en el inicio de su serie de Cuartos de Final de Copa Libertadores. Para este encuentro, Marcelo Gallardo no contará con Enzo Pérez (positivo Covid-19) y analiza como alternativas a Leonardo Ponzio y Bruno Zuculini. Anoche, en la segunda serie en comenzar, Gremio igualó 1-1 como local ante Santos. Antes, Libertad de Paraguay había empatado 1-1 con Palmeiras. GRANATE VS ROJO Por los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana, Lanús recibirá hoy a Independiente desde las 19.15 horas en el partido de ida de la serie. Ayer, en tanto, Defensa y Justicia consiguió un gran triunfo al vencer 3-2 a Bahía en Brasil en el comienzo del duelo que se definirá la próxima semana en Florencio Varela. Además, Coquimbo Unido le ganó 2-1 como visitante a Junior de Barranquilla. CHAMPIONS LEAGUE Ayer se definieron los últimos clasificados a los Octavos de Final. En el Grupo A, Atlético de Madrid le ganó 2-0 a Salzburgo como visitante y avanzó junto a Bayern Munich; en el Grupo B, Real Madrid superó 2-0 a Borussia Monchengladbach y terminó primero en la zona más peleada de todas, mientras el conjunto alemán quedó segundo, beneficiado por el empate en cero entre Inter y Shakhtar en Italia; en el Grupo C, Manchester City (con gol de Sergio Agüero) y Porto cerraron con victorias un grupo que dominaron ampliamente; y en el Grupo D, Atalanta le ganó 1-0 como visitante a Ajax y avanzó como escolta de Liverpool. Además, también se definió el Grupo H: Paris Saint Germain goleó 5-1 a Basaksehir con tres tantos de Neymar y dos de Mbappe y se clasificó junto a Leipzig. FEDERAL A Ayer, por la segunda fecha del Torneo de Transición se dieron los siguientes resultados: Douglas Haig 2-2 Sportivo Las Parejas, Defensores de Pronunciamiento 2-0 Sarmiento de Resistencia, Juventud Unida de Gualeguaychú 2-2 Unión de Sunchales, Sansinena 0-0 Villa Mitre (BB), Sol de Mayo (V) 0-1 Camioneros, Huracán Las Heras 0-1 Deportivo Maipú, Sportivo Peñarol (SJ) 0-2 Desamparados (SJ), Cipolletti 1-0 Círculo Otamendi, Sportivo Belgrano (SF) 3-0 Defensores de Villa Ramallo, Juventud Unida (SL) 2-2 Deportivo Madryn y Central Norte 2-1 Chaco For Ever. PRIMERA C En el cierre de la segunda fecha de la Zona Campeonato del Torneo de Transición de la Primera C, Cañuelas derrotó 1-0 como visitante a Lamadrid. Los líderes son Argentino de Merlo y Real Pilar con 4 unidades. PRIMERA A FEMENINA En el inicio de la tercera fecha, Boca Juniors venció 2-0 como visitante a S.A.T, mientras Gimnasia (LP) superó 3-0 a Excursionistas como local. Así, tanto las Xeneizes como las platenses lideran la Zona A con 6 unidades, producto de dos victorias en dos presentaciones.



