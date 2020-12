Asesinaron a Andrea "La Polaca" García

NOTICIA RELACIONADA: Oscar Trujillo: "No lo puedo creer todavía" Fue en Phoenix, Arizona, Estados Unidos; mientras estaba de visita en la casa de su hija. Forcejeó con un ladrón quien tenía un arma de fuego. Andrea "la polaca" García (53) se encontraba desde hace varias semanas de visita en la casa de su hija Julieta, en las afueras de Phoenix, Arizona. A la misma ingresó un ladrón armado, con quién García habría entablado un forcejeo y hasta habría logrado quitarle el arma. Pero cuando el malviviente intentó recuperarla se disparó una bala en el torax que la hirió de muerte. Su hija, Julieta, que estaba también en la casa, no fue testigo presencial de la totalidad de la escena ya que se encontraba en otro ambiente cuando escuchó los primeros ruidos. Aparentemente también habría participado en el acto delictivo un cómplice, que esperaba fuera de la casa. Cuando llegaron los paramédicos, no pudieron reanimar a García, quien presentaba una gran hemorragia y como consecuencia de la misma falleció. Como parte de las actuaciones de la policía local se secuestraron los teléfonos celulares y una vez peritados fueron devueltos a su hija Julieta, que entonces llamó a Stella Giroldi y a Adriana Barbero, para comunicarles la triste noticia. Esto fue ayer alrededor de las 11 de la mañana, las 7 en Phoenix. Con un vínculo estrechísimo a la familia Varela Giroldi, Andrea "la Polaca" García fue concejal por el justicialismo en los períodos 1993-1997, 1997-2001 y 2011-2013. También fue Secretaria de Desarrollo Humano durante la Gestión de Stella Maris Giroldi como intendente de Campana, quien horas más tarde luego de recibir la noticia escribió en sus redes sociales: "Polaca: me cuesta tanto esta noticia, estarás siempre en mi corazón, en los recuerdos de nuestras charlas, nuestras diferencias y nuestra locuras compartidas. El llamado de Juli me destrozó el corazón; Reyna te espera con los brazos abiertos, pero entre nosotros tus amigos nos dejaste rápido un vacío muy grande. Mis condolencias a la familia y militantes". Fuentes allegadas a la familia de Andrea García desconocían hasta ayer cuando serían repatriados sus restos a la Argentina, y no se descartaba la posibilidad de que sean cremados primero en EE.UU. para luego iniciar el trámite.

Andrea García estaba de visita en la casa de su hija, en EEUU. Foto: Archivo.





Andrea "la Polaca" García, junto a su hija Julieta, y su ex esposo, Rubén Gómez. Fue tres veces concejal, y luego Secretaria de la gestión Giroldi. OTRA TRAGEDIA FAMILIAR En agosto de 2011 Nidia Yedros (Reina García) había aparecido muerta en su casa de la calle San Lorenzo casi French del barrio Villanueva, al parecer producto de la inhalación de monóxido de carbono que produjo un incendio iniciado en la habitación donde ella fue encontrada. Pero finalmente los peritos determinaron que la madre de la entonces Secretaria de Desarrollo Humano, Andrea García, había sido golpeada y comenzó a crecer la hipótesis de que en realidad se había tratado de un robo violento. Esta hipótesis fue corroborada tras un allanamiento realizado en una vivienda de la calle Chiclana, donde una mujer y otros testigos aseguraron que el sospechoso había estado con la víctima durante la tarde y los minutos previos a que se produjera el incendio. Así fue que los investigadores junto al fiscal de la causa, el doctor Alejandro Irigoyen, se dirigieron a una vivienda ubicada en un barrio de la localidad de Lanús, donde se procedió a detener a Antonio Pelegrino Galluccio, de 45 años, quien recientemente había salido de prisión. A Galluccio se le encontraron varias pertenencias robadas a García entre ellas dos tarjetas de cobro de jubilación, un cuadro que el partido justicialista local le había entregado en 2006 por su trayectoria como militante y un celular de la víctima.

Click para ampliar en galería #Urgente Momento durísimo se vivió hoy durante la sesión de Prorroga del HCD de Campana, cuando la concejal Stella Giroldi, sensiblemente conmovida, informa a sus pares la trágica muerte de Andrea "Polaca" Garcia, quien fuera concejal y funcionaria durante su intendencia. pic.twitter.com/sbUkqEVrm0 — Fernando Andrioli (@frandrioli) December 10, 2020 #Dato VIDEO ️ Asesinaron a Andrea "la Polaca" García en EE.UU. La triste noticia la comunicó la concejal Stella Giroldi durante la sesión del HCD hoy por la mañana. pic.twitter.com/ztDLFVnuQC — Daniel Trila (@dantrila) December 10, 2020

Asesinaron a Andrea "La Polaca" García

