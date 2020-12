Se concentraron pasadas las 18:30 horas para manifestar su apoyo a Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que a esa hora se debatía en el Congreso. Participó la diputada provincial Soledad Alonso. A casi 80 kilómetros de donde la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo estaba siendo debatida, un "pañuelazo verde" plasmó un fuerte apoyo a su aprobación. Fue convocado por diversos sectores políticos y feministas de la ciudad y encontró más de medio centenar de mujeres reivindicando el derecho a decidir sobre su cuerpo. "Creo que es fundamental desde nuestra parte brindar apoyo al Congreso de la Nación, a nuestras diputadas y diputados, celebrando -lo que es fundamental- que todos los bloques se están uniendo a favor de legalizar algo que existe, que es clandestino y que siendo ley garantizaría una protección a las mujeres que tienen que hacer el aborto", expresó la diputada provincial Soledad Alonso, la funcionaria pública de más alto rango presente ayer en la plaza Eduardo Costa. Le legisladora manifestó que respeta "todas las posiciones" y que sigue siendo "católica y creyente", pero subrayó que es un tema "de salud pública" y que se vincula "a una deuda histórica de las mujeres, porque realmente son los cuerpos gestantes los que necesitan la protección del Estado, un Estado presente, que acompañe las decisiones tanto de tener un bebé y maternar como de no hacerlo". Junto al debate por el aborto, también estaba planeada la votación en el Congreso de la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida también como el plan de los 1.000 días, que apunta a bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia. "Creo que es fundamental, porque el Estado va a estar presente no como ahora, durante los seis meses de la asignación universal por embarazo, sino a lo largo de los nueve meses y el parto, garantizando de allí en adelante la alimentación de leche materna y de papilla hasta los dos años y medio. Es fundamental que las vidas sean protegidas y que las vidas de las mujeres que no quieren ser madres sean respetadas también", sostuvo la legisladora. "Tengo fe (en que la legalización del aborto) se va a aprobar y que nuestro presidente y nuestros diputadas y diputados están a favor de entender que es un derecho de todas las mujeres y cuerpos gestantes. Estoy muy esperanzada, estamos de verde, y sabemos que es una lucha que nos debe la historia", aseguró Alonso. Además, se refirió a la eventual implementación de la ley en el sistema sanitario local. "Creo que se van a articular los mecanismo necesarios. Acá necesitamos del acompañamiento de la Secretaría de Salud y por supuesto del intendente. Estoy seguro que así será y que todas las fuerzas políticas estaremos acompañando para que sea una realidad". "Acá no se está exigiendo a nadie que aborte, sino que la mujer que lo desee lo haga en las mejores condiciones y no en la clandestinidad", subrayó Alonso. Siempre presente en las iniciativas de la "marea verde" local, Carla Navazzotti, secretaria de Actas del Partido Justicialista de Campana, comentó que "el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito es una expresión de justicia social, ni más ni menos que eso, porque mientras lo mantengamos en la clandestinidad va a seguir ocurriendo, pero quienes van a seguir muriendo serán las mujeres de segmentos sociales más vulnerables". "La manifestación del feminismo en los últimos años con respecto al aborto ha visibilizado esta situación y es hora de que la política le ponga un manto legal a la situación y se haga cargo. No es ni más ni menos que el Estado, en sus diferentes poderes, el que debe actuar", consideró la dirigente peronista.



Pañuelos verdes al aire para exigir el aborto legal, seguro y gratuito.





La diputada Alonso confió en las capacidades del sistema sanitario local para implementar una eventual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.





El pañuelazo de ayer transmitió su apoyo a la media sanción de la ley en Diputados



Con gran expectativa:

Vecinas llevaron adelante un "Pañuelazo Verde" en la plaza

