El radicalismo celebró el "Día de la Democracia" en la plaza

Fue con un acto organizado por la Juventud Radical en la plaza Eduardo Costa. Participó el intendente Sebastián Abella. El radicalismo de Campana celebró el Día de la Democracia al cumplirse 37 años de la asunción de Raúl Alfonsín, concluyendo así la última dictadura cívico-militar que azotó a la Argentina y configuró su etapa más sangrienta. El acto en la plaza Eduardo Costa fue organizado por la Juventud Radical y contó con la participación del intendente municipal Sebastián Abella. "Con el paso del tiempo uno fue entendiendo lo que significó el primer gobierno democrático, en el que Alfonsín tuvo que dar la batalla a los Carapintadas y todo lo que significó un riesgo para la democracia del país", expresó el intendente Abella. "Creo que en ese sentido ha dado una enseñanza de lo que es la democracia, defendiéndola con los valores y honores como ningún presidente lo ha hecho". Por su parte, el presidente de la Juventud Radical, Augusto Castro Sala, destacó que de la mano de Alfonsín el país volvió "a la democracia después de una dictadura sangrienta, la peor que tuvimos en nuestro país". "Argentina fue pionera para la recuperación de la democracia en los países latinoamericanos en manos de dictaduras, así que estamos muy orgullosos y en especial que el padre de la democracia en Argentina sea Raúl Alfonsín, un radical", expresó el joven dirigente, quien lamentó que el acto no haya recibido acompañamiento de otros sectores políticos: "Alfonsín era de la Unión Cívica Radical pero fue de todos, fue el último prócer argentino, y la democracia fue para todos, no solamente para los radicales. Nosotros le hicimos la convocatoria a cualquier vecino que quisiera venir a festejar con nosotros". De la conmemoración también participaron los concejales Romina Buzzini, Luis Gómez y Karina Sala, junto a militantes radicales de todas las edades. "Es una fiesta de toda la ciudadanía poder celebrar 37 años de democracia", aseveró Buzzini, presidenta además del Comité Radical de Campana. "Tenemos que entender que la democracia vino para quedarse, que es para siempre y que tenemos que luchar por eso y por cada uno de nuestros derechos". La concejal destacó "el rol protagónico" que asumió la Juventud Radical habiendo "decidido salir a la calle en este día tan especial" y remarcó que la fecha "no es solo una fiesta de los radicales, sin bien la democracia vuelve con Raúl Alfonsín que, vale recordar en este día también de los Derechos Humanos, fue un gran militante de ellos, mereciendo el mayor de los reconocimientos". "Hoy debería ser un día donde todos los partidos y ciudadanos estemos celebrando", sostuvo Buzzini, para quien "la democracia está fuerte". "El pueblo hoy más que nunca hace sentir que la democracia está presente. Lo hemos visto en los últimos años donde ante cualquier iniciativa la gente sale a la calle, que no era algo muy habitual, solo salían a la calle los sindicatos y algunos grupos militantes. Hoy el ciudadano común sale y se expresa, eso es un gran gesto de democracia y es lo que no tenemos que perder, como la voluntad de acercarnos a votar cada vez que nos convoquen", manifestó la edil.

Del acto participaron militantes radicales de todas las edades.





Augusto Castro Sala, presidente de la Juventud Radical, reivindicó la figura de Raúl Alfonsín.





El concejal Luis Gómez, histórico dirigente radical, también dijo presente.





Abella destacó la lucha de Alfonsín por defender la democracia. A FAVOR "Yo ya hice pública mi posición: estoy a favor de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo", manifestó Buzzini al ser consultada por el histórico debate que a esas horas estaba teniendo lugar en el Congreso de la Nación. "Es un acto más de democracia y sobre todo con el escenario que vemos en el Congreso: una plaza donde están representados los dos sectores, conviviendo desde ayer, y con un debate que se ha logrado organizar", consideró la edil. "No es menor que en dos años se vuelva a tratar este tema. El radicalismo viene presentado el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo desde hace muchísimos años, siempre quedaba en comisión, se pasaba a archivo. Y que dos presidente de distintos extractos políticos decidan que es importante llevar esta ley al Congreso es sumamente destacable, un hecho sumamente democrático, precisamente en el día de hoy", expresó.



El radicalismo celebró el "Día de la Democracia" en la plaza

