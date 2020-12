El HCD tuvo su primera Sesión de Prórroga

P U B L I C



Se interrumpió al momento de conocerse la triste noticia del asesinato en EE.UU. de la ex concejal Andrea "La Polaca" García, tras una comunicación telefónica que recibió Stella Giroldi mientras estaba en sesión. Los temas que no llegaron a tratarse en el Orden del Día, pasaron a la siguiente sesión. Tal como estaba previsto, ayer por la mañana el HCD tuvo su primera sesión especial e ingresó al recinto ingresó el Presupuesto municipal para el 2021 elevado por el Ejecutivo, el cual debería aprobarse en la próxima sesión programada para el próximo jueves 18 de diciembre. Durante el tratamiento de los Asuntos Entrados, hubo dos pedidos de Tratamiento sobre Tablas: un Proyecto de Comunicación de la UV Calixto Dellepiane "solicitando al Departamento Ejecutivo conforme una mesa de diálogo con profesionales de la salud del Hospital San José para dar respuesta a los reclamos efectuados por los mismos" que encendió el debate con el oficialismo y no prosperó. Sin embargo, y a pesar de las explicaciones del caso, Juntos por el Cambio acompañó sobre tablas de Marco Colella (PJ-Frente de Todos) un proyecto que establece la realización de un relevamiento de todas las plazas de la ciudad para su posterior puesta en valor y mantenimiento. El pedido está relacionado con el accidente que sufrió días atrás un vecinito de Santa Lucía al deslizarse por un tobogán roto que se encuentra en la placita de ese barrio, entre otras anomalías relatadas por Colella en diferentes espacios públicos de la ciudad, incluyendo el paseo costanero que continúa en obra. Entre los expedientes que pasaron a comisión, se destacan entre otros una comunicación del Bloque Justicialista Frente de Todos solicitando al Ejecutivo "envíe la modificación de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva donde se incluya a clubes de Campo y Barrios Cerrados en la Tasa de Red Vial" y un Pedido de Informes del Bloque UV Calixto Dellepiane "solicitando al D.E. informe con cuántos móviles operativos contará el SAME en el año 2021" y el Proyecto de Ordenanza del Bloque Juntos por el Cambio prohibiendo en el Partido de Campana toda publicación en la vía pública, habilitación de negocios inmobiliarios bajo la forma de franquicias, que no cumplan con las disposiciones de la Ley 20.266", en alusión a empresas como "Remax" y similares. Por su parte, el Ejecutivo ingresó tres expedientes relevantes: uno creando el marco regulatorio para el funcionamiento de camiones de comidas, denominados Foods Trucks, y el Registro de Foods Trucks en Campana; otro convalidando un convenio con el ENOHSA, para la finalización de la obra Colector Cloacal - Barrio Lubo - Etapa II en el marco del Plan "Argentina Hace"; y uno solicitando autorización para concesionar el servicio público de Prevención, Control y Fiscalización de la Seguridad Via, léase "fotomultas". Ya en Despachos de Comisión, se avaló un decreto impulsado por el bloque Justicialista-Frente de Todos, que crea en el ámbito del Archivo Histórico del HCD y se declaró de interés legislativo el cultivo de cannabis para fines medicinales y terapéuticos como también la creación de un registro de personas usuarias, por iniciativa de Juntos por el Cambio. SESION DEL HCD : TRISTE NOTICIA Faltaban sólo 8 expedientes a tratar para dar finalizada la sesión, cuando la concejal Stella Maris Giroldi volvió a su banca luego de mantener una inesperada comunicación telefónica con Julieta Gómez (30) la hija de Andrea García, quien la había llamado desde Phoenix, Arizona. Visiblemente conmovida, Giroldi pidió la palabra: "Quiero salirme del contexto, pero me acaban de dar la noticia de que Andrea García la asaltaron en Estados Unidos y murió. Le pegaron un tiro. Ex concejal, ex secretaria, una compañera y una amiga. Nada más…" señaló conteniendo las lágrimas y por sugerencia de la presidenta del HCD, se excusó de continuar en el recinto. Fue entonces que primero se votó un cuarto intermedio. Cuando volvieron los concejales, se realizó un minuto de silencio y luego se dio por finalizada la sesión. Los temas pendientes, serán incluidos en el Orden del Día de la próxima sesión, entre ellos un Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo prorrogando el plazo de la Emergencia Sanitaria y Ambiental vigente en Campana hasta el 31 de diciembre del 2021. La bandera del recinto quedó a media asta.

"Me acaban de dar la noticia de que Andrea García la asaltaron en Estados Unidos y murió. Le pegaron un tiro", dijo Giroldi durante la sesión. "NO LO PUEDO CREER TODAVÍA" Las palabras del concejal y presidente del PJ, Oscar Trujillo. Ya finalizada la sesión de ayer, la prensa consultó a Oscar Trujillo sobre la noticia del asesinato de Andrea García. "No lo puedo creer todavía", señaló frente a los micrófonos y más adelante reflexionó: "Andrea fue un modelo de militancia barrial. Yo la pongo al lado de otro querido compañero como "Pocho" Sánchez. Una compañera de barrio, con los pies en la tierra, quien caminó junto a nosotros todos los barrios de esta ciudad y con quien tuve el gusto de compartir años de trabajo en el Ejecutivo y ser compañeros de banca. Una gran persona, muy humilde militante y de un humor especial. Una mujer muy sufrida, que se hizo bien desde abajo. Estamos muy conmovidos, y en nombre de nuestro bloque y del Partido Justicialista todo no podemos más que rendir el más sincero homenaje para una gran compañera, una funcionaria de ley, una persona maravillosa". #Video HCD Campana: Sesión de prórroga, 10 de Diciembre de 2020. ▶️ https://t.co/TRhifqF3zX pic.twitter.com/53faQfudgq — La Auténtica Defensa (@LADdigital) December 10, 2020 #Urgente Momento durísimo se vivió hoy durante la sesión de Prorroga del HCD de Campana, cuando la concejal Stella Giroldi, sensiblemente conmovida, informa a sus pares la trágica muerte de Andrea "Polaca" Garcia, quien fuera concejal y funcionaria durante su intendencia. pic.twitter.com/sbUkqEVrm0 — Fernando Andrioli (@frandrioli) December 10, 2020 #Dato VIDEO ️ Asesinaron a Andrea "la Polaca" García en EE.UU. La triste noticia la comunicó la concejal Stella Giroldi durante la sesión del HCD hoy por la mañana. pic.twitter.com/ztDLFVnuQC — Daniel Trila (@dantrila) December 10, 2020

El HCD tuvo su primera Sesión de Prórroga

