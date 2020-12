NOTICIA RELACIONADA: Asesinaron a Andrea "La Polaca" García Las palabras del concejal y presidente del PJ, Oscar Trujillo. Ya finalizada la sesión de ayer, la prensa consultó a Oscar Trujillo sobre la noticia del asesinato de Andrea García. "No lo puedo creer todavía", señaló frente a los micrófonos y más adelante reflexionó: "Andrea fue un modelo de militancia barrial. Yo la pongo al lado de otro querido compañero como "Pocho" Sánchez. Una compañera de barrio, con los pies en la tierra, quien caminó junto a nosotros todos los barrios de esta ciudad y con quien tuve el gusto de compartir años de trabajo en el Ejecutivo y ser compañeros de banca. Una gran persona, muy humilde militante y de un humor especial. Una mujer muy sufrida, que se hizo bien desde abajo. Estamos muy conmovidos, y en nombre de nuestro bloque y del Partido Justicialista todo no podemos más que rendir el más sincero homenaje para una gran compañera, una funcionaria de ley, una persona maravillosa".



Trujillo y García en los años 90´s cuando fueron compañeros de bancada. Foto: Archivo.

#Urgente Momento durísimo se vivió hoy durante la sesión de Prorroga del HCD de Campana, cuando la concejal Stella Giroldi, sensiblemente conmovida, informa a sus pares la trágica muerte de Andrea "Polaca" Garcia, quien fuera concejal y funcionaria durante su intendencia. pic.twitter.com/sbUkqEVrm0 — Fernando Andrioli (@frandrioli) December 10, 2020 #Dato VIDEO ??? Asesinaron a Andrea "la Polaca" García en EE.UU. La triste noticia la comunicó la concejal Stella Giroldi durante la sesión del HCD hoy por la mañana. pic.twitter.com/ztDLFVnuQC — Daniel Trila (@dantrila) December 10, 2020

Oscar Trujillo: "No lo puedo creer todavía"

