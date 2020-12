Elisabeth Aliendro

¿Qué es el maltrato infantil? Unicef en el año 1992 declaró al maltrato infantil como toda conducta de un adulto que por acción u omisión, interfiera negativamente en el sano desarrollo físico, psicológico o sexual de los niños. ¿Qué es el Síndrome del niño sacudido? Generalmente ocurre cuando el padre/madre o la persona a cargo, sacude con intensidad a un bebé/niño por frustración o enojo, a menudo es porque el bebé/niño no para de llorar. Al tener el cuello muy laxo el resultado de la sacudida puede ser muerte súbita infantil, daño cerebral permanente con cuadriparesia, parálisis cerebral, retraso madurativo escolar, trastornos psicológicos/autismo. ¿Cómo me doy cuenta de que mi bebé/niño está sufriendo este síndrome? Primero saber que hay AUSENCIA de signos físicos de maltrato que se vean a simple vista. Dentro de los síntomas se incluyen: - Dificultad para permanecer despiertos - Convulsiones - Diarrea - Respiración anormal, - Vómitos - Sangrado de los vasos de la retina (que es la capa más interna del ojo encargada de llevar las imágenes al cerebro para ser procesadas), con lo cual los oftalmólogos nos damos cuenta con un simple fondo de ojo, bajo dilatación pupilar, que el bebé/niño está sufriendo este síndrome, ya que los sangrados duran 15 días en el globo ocular. ¿Qué secuelas a nivel visual puede generar este síndrome en mi bebé/niño? - Pérdida visual por desprendimiento de retina o daño en el nervio óptico, que es el canal que lleva la información visual al cerebro. - Ambliopía u "ojo vago", que es cuando un ojo ve menos que el otro a causa de sangrado que permanece dentro del ojo y no permite que las imágenes se proyecten en la retina y luego al cerebro. ¿Qué debemos hacer? Este es un trabajo multidisciplinario. - Debemos perder el miedo. - No "ver" nos convierte en cómplices del maltrato. Ante cualquier inquietud no dudes en consultar en Centro Medico Rawson o por Instagram mediante el mensaje directo a dra.elisabethaliendroalcat. Dra Elisabeth Aliendro (MN: 154387 / MP: 550651) -Oftalmóloga Infantil y Adultos - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

Prevención del abuso infantil - Síndrome del Niño Sacudido (SNS)

Por Dra. Elisabeth Aliendro

