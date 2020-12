JUNTOS En medio de rumores de distanciamiento, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner se mostraron juntos en un acto por el Día de los Derechos Humanos en la ex-Esma, en coincidencia con la celebración del primer año de gestión del Frente de Todos. "Queremos un país que de una vez por todas tenga memoria, no olvide, tenga memoria, busque justicia y la verdad. Si logramos eso, vamos a ser un país mucho mejor", resaltó el jefe de Estado al cerrar el acto, en el que se entregaron premios a dirigentes de derechos humanos. Fernández y Cristina Kirchner se habían visto por última vez durante el velatorio de Diego Armando Maradona, aunque ese día el comentario en la Casa Rosada había sido el de la supuesta frialdad de la relación entre ambos, tras varios meses sin diálogo fluido. REFORMA APROBADA El oficialismo aprobó en el Senado el proyecto que modifica el cálculo de la movilidad de los haberes previsionales y lo giró a la Cámara de Diputados. Con 41 votos a favor y 26 en contra la Cámara alta aprobó el proyecto que modifica la ley de movilidad jubilatoria y establece que los aumentos se calcularán en base al índice de variación salarial (RIPTE) y a la recaudación de la Anses. La directora de la Anses, Fernanda Raverta, estuvo presente en uno de los palcos para presenciar la votación y al término de la sesión afirmó que la nueva fórmula "logrará que los haberes de los jubilados y las jubiladas aumenten por encima de la inflación y les permitirá mejorar su calidad de vida". Se trata de un cálculo de movilidad similar al que funcionó entre 2008 y 2017 y reemplazará al cálculo que contemplaba el RIPTE y el índice de inflación. DEUDA SOCIAL El 64,1% de los niños y adolescentes menores de 17 años habita hogares sumidos en la pobreza y unos 2 millones padecieron hambre en algún momento este año, según un informe divulgado por el Observatorio de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina. El estudio fue realizado sobre una proyección de 13 millones de chicas, chicos y adolescentes menores de 17 años en el país. De los 8,5 millones que habitan hogares pobres, poco más de 2.000.000 sufrieron "insuficiencia alimentaria severa" durante el año, de acuerdo con el informe correspondiente al período julio-octubre. Otros 2.500.000 no alcanzaron a recibir las cuatro comidas diarias. ENCAMINADO En medio de un debate tenso y con manifestaciones fuera del Congreso a favor y en contra del proyecto, la Cámara de Diputados se encaminaba anoche a aprobar la iniciativa oficial de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). De acuerdo a estimaciones de fuentes parlamentarias, la votación se produciría pasadas las 3:30, luego de que culminen sus discursos los 167 oradores anotados. Miles de personas, en su mayoría mujeres con tapabocas y pañuelos verdes o vestimenta alusiva a la Campaña por el aborto legal, acompañaban desde las calles el desarrollo de la sesión, a través de monitores gigantes colocados en avenidas aledañas al Congreso. EXPLOTÓ El ambicioso proyecto Starship, de Elon Musk, sufrió un revés cuando el prototipo SN8 fue sometido a un rápido evento de desmontaje no programado, mientras intentaba aterrizar después de una prueba de vuelo suborbital a gran altitud. La aeronave no estaba tripulada y realizaba una prueba de vuelo a unos 40.000 pies (12 kilómetros) de altura. El incidente ya había sido vaticinado por Musk, al admitir que el cohete tenía pocas probabilidades de éxito completo en el primer intento. "Muchas cosas tienen que resultar bien, así que quizás hay una entre tres probabilidades" de que la nave aterrice en una sola pieza, dijo previamente el CEO de la compañía espacial SpaceX.



11 de Diciembre de 2020

