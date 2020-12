Efemérides del día de la fecha, 11 de Diciembre

DÍA DEL TANGO Impulsado por el productor artístico y compositor Ben Molar con el apoyo de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic) y la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores) e instituido a través del Decreto Nº 3781/77 en el año 1977, en este día se conmemora el nacimiento de Carlos Gardel y Julio de Caro; a su vez, se remarca la importancia del tango en nuestra cultura. Se especula que Carlos Gardel nació en Toulouse (Francia) o Tacuarembó (Uruguay) en el año 1890, lo cierto es que el cantor adoptó la nacionalidad argentina en el año 1923. Apodado "el morocho de Abasto", Gardel empezó a cantar en el café "O´Rondemán." En el año 1911 conoció a José Razzano, con quién formó un dúo hasta el año 1925; sus presentaciones en el cabaret "Armenonville" consagraron su fama en la capital porteña. En el año 1917 grabó el tango "Mi noche triste" y debutó en la gran pantalla protagonizando la película muda "Flor de durazno." A lo largo de su carrera Gardel se consolidó como un símbolo del tango con los tangos "Mi Buenos Aires querido" de Alfredo Le Pera, "Volver" y "Por una cabeza" compuestas por él mismo y "El día que me quieras" de Le Pera. Por otra parte, trascendió en las películas "Las luces de Buenos Aires" (1931), "Melodía de arrabal" (1933), "El día que me quieras" (1935) y "Tango bar" (1935). Falleció el 24 de junio del año 1935 en Medellín, Colombia. Julio de Caro nació en el año 1899 en Buenos Aires. El talentoso violinista inició su extensa carrera en la orquesta de Eduardo Arolas. Más adelante, integró las orquestas de Osvaldo Fresedo, Minotto Di Cicco y Juan Carlos Cobián. Sin embargo, un desacuerdo con éste último lo impulsó a formar su propia orquesta con la que animó los carnavales del año 1926, 1927 y 1928. En el año 1931 fue el director musical de la película "Las luces de Buenos Aires." Se retiró en el año 1954 dejando como legado los tangos "El monito", "Boedo", "Mala junta" y "Orgullo criollo." Falleció el 11 de marzo del año 1980 en Mar del Plata. FALLECE JOSÉ LUIS CUCIUFFO José Luis Cuciuffo nació el 1 de febrero del año 1961 en Córdoba. Inició su carrera futbolística vistiendo la camiseta de Huracán de Córdoba desde temprana edad. Más adelante, arribó a Talleres de Córdoba, equipo en el que su incipiente fama provocó que jugara el Campeonato Nacional 1980 representando a Chaco ForEver. Dos años después, se convirtió en el nuevo refuerzo de Vélez; en este club tuvo un rendimiento impecable que propició que Carlos Bilardo lo convocara para integrar el plantel de la selección que participó en el Mundial México 1986: "cuando se dio, quería que Argentina saliera campeón, jugara o no yo, pero por dentro tenía unas ganas bárbaras de estar entre los titulares. Me sentía capacitado para jugar y también quería demostrar por qué había sido elegido."Tras salir campeón del mundo, "Cuchu" fue transferido a Boca, club en el que se consagró campeón de la Supercopa Sudamericana 1989 y la Recopa Sudamericana 1990. Después partió a Francia, donde jugó para el Nimes Olympique y Stade de Reims. Se retiró en Belgrano de Córdoba en el año 1993. Falleció en el año 2004 en Buenos Aires. SE LANZA "¡TRÉ!" Un día como hoy en el año 2012, "Green Day" lanzaba el álbum "¡Tré!" Producido por la banda estadounidense junto al productor Rob Cavallo y compuesto por canciones escritas por BillieJoe Armstrong, el mismo fue el último disco de la trilogía "¡Uno!", "¡Dos!" y "¡Tré!": "en ´¡Uno!´, te estás adentrando en la fiesta. En ´¡Dos!´, ya estás en la fiesta, y para ´¡Tré!´, ¡ya estás limpiando el desastre!" expresó el cantante.

