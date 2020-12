El proyecto, impulsado por la Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, busca que el Ejecutivo revea la modalidad de calcular el valor en base al principio de equidad fiscal y realidad económica, pudiendo determinarlo por un porcentaje de la base imponible del inmueble y no la totalidad. La edil volvió a insistir en la ilegalidad de la nueva ordenanza fiscal e impositiva, sancionada con la mayoría del oficialismo. Durante la primera sesión de prórroga, uno de los proyectos presentados e impulsados por la Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, solicitó una readecuación en el valor de las tasas de servicios generales dada la imposibilidad de pago presentada por muchos vecinos. "Este ha sido un reclamo de los vecinos a lo largo de todo el año" señaló Carrizo, quien acompañó dicha problemática elevando al Tribunal de Cuenta detalles de la situación, "donde hemos denunciado enormes irregularidades sobre la ilegalidad de la nueva Ordenanza Fiscal e Impositiva, sancionada con la mayoría del oficialismo" agregó. El proyecto ingresado, solicita la revisión de algunos puntos de la polémica ordenanza luego de los reclamos que incluso llegaron hasta la Banca Abierta en voz de los propios vecinos, especialmente de barrios privados, "los que se unen a otros por parte de habitantes del casco céntrico de la ciudad, quienes han sufrido un descomunal aumento de la ahora llamada tasa de servicios generales" señaló Carrizo. La iniciativa de la Concejal busca que el Ejecutivo revea la modalidad de calcular el valor de las tasas en base al principio de equidad fiscal y realidad económica, pudiendo determinarlo por un porcentaje de la base imponible del inmueble y no la totalidad. "Hay vecinos que están pagando entre tres y cuatro veces más de servicios generales, que del impuesto inmobiliario provincial" expresó. Para cerrar, Carrizo sostuvo que "en plena pandemia, la Municipalidad aumentó las tasas en una proporción mucho mayor que en otros municipios. Y lo hizo como supuesta contraprestación de servicios que la gente de varios de estos barrios autogestiona, es decir, que no los presta la Comuna. Y no puede cobrar sobre algo que no puede prestar y que de hecho, no lo hace. Considero que es una forma de mejorar la recaudación y lograr que más vecinos puedan pagar las tasas, pensando además en el presupuesto 2021 que posibilitará el cumplimiento de los servicios municipales" concluyó.

La edil volvió a insistir en la ilegalidad de la nueva ordenanza fiscal e impositiva, sancionada con la mayoría del oficialismo.



Desde el PJ-FdT:

Piden la readecuación de categorías en las tasas municipales

