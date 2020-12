Los ambientalistas de Campana por el agua, la vida y los territorios

Nuestra ciudad será parte de la 2ºAcción Plurinacional por el ambiente junto a decenas de otras ciudades argentinas y a Méjico, Panamá, Chile, Guatemala y Colombia. La cita es el sábado 12, a las 17 hs en el Parque Urbano y de ahí una bicicleteada a la Costanera. Tal como ocurrió en la primera oportunidad, el 11 de noviembre, organizaciones por la Defensa del Ambiente de Campana y la zona realizarán este sábado una 2º Acción Plurinacional por el Agua, la Vida y los Territorios en conjunto con decenas de otras organizaciones similares de varios países. A propósito de esto difundieron un fragmento del documento elaborado en conjunto por esas organizaciones donde señalan que "las Asambleas y Colectivos Socioambientales (…) organizamos esta 2da. Acción Plurinacional por el Agua, la Vida y los Territorios. Una vez más las resistencias de los pueblos nos reafirmamos unidas bajo la misma premisa: ¡Basta de Extractivismo!". (…) "La economía hegemónica nos lleva inevitablemente a la destrucción sistemática de la Naturaleza, que no alcanza a regenerarse ante el ritmo voraz del extractivismo, lo cual termina perpetuando los daños y, en gran parte, volviéndolos irreversibles. Muestra de ello son, entre otros, el calentamiento global, las crisis hídricas, la contaminación a muchos niveles, los derrames de venenos y químicos mortales en aguas puras, la desertificación, la fatal desaparición de bosques nativos y humedales, la extinción de especies, la pérdida de biodiversidad, la expansión de enfermedades, propagación de virus y muertes, la naturalización de injusticias, violencias y ecocidios". (…) "La expansión de los incendios forestales sistemáticos e intencio-nales, práctica ecocida que se desarrolla en todo nuestro continente, como ocurre en la Amazonía ( y en el Delta entre otras zonas de Argentina) y en la mayoría de los bosques y humedales; la habilitación para la producción agroindustrial en tierras que hoy estaban protegidas como zonas de amortiguación de venenos para las poblaciones fumigadas y la profundización del desarrollo inmobiliario mediante la construcción de barrios cerrados, a manos de la especulación inmobiliaria con el inherente desalojo violento de familias sin techo por parte del mismo Estado". En nuestra ciudad la acción consistirá en una bicicleteada, un acto perfomático, pintada de mural, murgas etc. La cita de la bicicleteada es a las 17 horas en el Parque Urbano para trasladarse hasta la Costanera, donde se desarrollarán las otras actividades. Teniendo en cuenta la problemática de Campana el foco local estará puesto en el rechazo a la reinstalación de la empresa LandNort, en contra de la rezonificación del Tajiber, por la Ley de Humedales y contra las quemas intencionales del Delta y del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos entre otros puntos. Las organizaciones convocantes, Eco Campana, Vecinos del Humedal, Centro de Estudiantes de la carrera de Ambiente de la UnLU (CELIAC), ASAC, La Correntada y Al Ciervo de los Pantanos aseguran que "no hay planeta B, hay que actuar ahora".





Los ambientalistas de Campana por el agua, la vida y los territorios

