Se jugarán dos partidos: uno de la Fase Campeonato y otro de la Reválida. La programación se cierra el lunes por la noche con el duelo entre Tigre y Villa Dálmine. La tercera fecha del Torneo de Transición de la Primera Nacional comenzará hoy con dos encuentros: por la Fase Campeonato, Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Platense desde las 19.10 horas (televisa TyC Sports). El Marrón tiene 4 puntos y es uno de los líderes de la Zona A, mientras el elenco cordobés busca su primera victoria después de igualar sus primeros dos cotejos. Antes, por la Fase Reválida, Almagro recibirá a Quilmes desde las 17.10 horas (televisa TyC Sports) con la intención de estirar su gran arranque luego de sumar sendos triunfos en sus dos primeras presentaciones (único equipo de la categoría en lograrlo). Por su parte, el Cervecero perdió en su debut en Tandil, pero se recuperó el pasado sábado al vencer 3-2 como local a Gimnasia de Jujuy. La programación de esta tercera fecha se cerrará el lunes por la noche, cuando Tigre reciba desde las 21.10 horas a Villa Dálmine en Victoria (otro de los encuentros que televisará TyC Sports). "Sabemos que es un rival fuerte, con jugadores muy buenos, pero nosotros sabemos que tenemos que estar lo más atentos posible y no desesperarnos. Tenemos que seguir haciendo nuestro juego y cuando nos quede una chance, ser eficaces", comentó Federico Recalde, unas de las figuras del Violeta ante Deportivo Riestra, de cara al duelo con el Matador. El plantel Violeta trabajó ayer por la mañana en el predio Héctor Fillopski y entre hoy y el domingo, el entrenador Felipe De la Riva definirá la formación titular para visitar a Tigre. Las principales dudas son dos: la condición física de Juan Manuel Ojeda (arrastra una molestia muscular y, por ello, ante Riestra atajó Lucas Bruera) y la posible aparición desde el arranque de Facundo Lando (ya completamente recuperado del desgarro sufrido en el amistoso ante Chacarita) como carrilero por derecha en reemplazo de Laureano Tello. FASE CAMPEONATO - 3ª FECHA VIERNES - 19.10 horas: Estudiantes (RC) vs Platense / Pablo Giménez SÁBADO - 17.10 horas: Deportivo Morón vs Ferro Carril Oeste / Fabricio Llobet - 19.00 horas: Sarmiento vs Def. de Belgrano / José Carreras DOMINGO - 17.10 horas: Temperley vs Estudiantes (BA) / Sebastián Zunino - 17.10 horas: Atlanta vs Agropecuario / Mario Ejarque - 21.30 horas: San Martín (T) vs Atlético de Rafaela / Andrés Gariano LUNES - 17.10 horas: Deportivo Riestra vs Gimnasia (M) / Adrián Franklin - 21.10 horas: Tigre vs Villa Dálmine / Lucas Comesaña FASE REVÁLIDA - 3ª FECHA VIERNES - 17.10 horas: Almagro vs Quilmes / Yael Falcón Pérez SÁBADO - 17.10 horas: Barracas Central vs Belgrano / Nelson Sosa - 17.10 horas: Indep. Rivadavia vs Gmo Brown (PM) / Rodrigo Rivero - 17.10 horas: Santamarina vs Chacarita / Mariano González - 17.10 horas: Brown (A) vs Instituto / Yamil Possi - 17.10 horas: Gimnasia (J) vs All Boys / Julio Barraza - 19.00 horas: Alvarado vs San Martín (SJ) / Pablo Dóvalo LUNES - 9.00 horas: Mitre (SdE) vs Nueva Chicago / Lucas Novelli



Primera Nacional:

Hoy comienza la tercera fecha

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar