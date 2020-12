Por la segunda fecha de la Zona B del Torneo de Transición de la Primera B se medirán frente a Sarmiento como visitantes.

Después del debut como local ante Estudiantes de Buenos Aires, las chicas de Puerto Nuevo están preparando su segunda presentación en el certamen de Transición de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Será este domingo, cuando enfrenten como visitantes a Sarmiento de Junín desde las 17.00 por la segunda fecha de la Zona B.

Las Portuarias llegan a este compromiso con un punto en su haber después del empate 2-2 frente a Estudiantes del pasado sábado en el estadio Carlos Vallejos. Por su parte, las Verdes buscarán reafirmar lo hecho en el debut: el pasado domingo superaron 2-0 como visitantes a Comunicaciones y, con ese resultado, por el momento son líderes de la Zona B.

El principal antecedente que tienen las Auriazules y Sarmiento se dio a finales de noviembre, cuando se midieron en un amistoso disputado en Campana. En ese encuentro, las dirigidas por Néstor Gómez ganaban 1-0 y, en el segundo tiempo, cuando se realizaron múltiples modificaciones, las juninenses lograron dar vuelta el marcador (terminaron 3-1 arriba).

El otro duelo de la segunda fecha de la Zona B será entre Estudiantes de Buenos Aires y Ferro Carril Oeste (sábado 9.00), mientras Comunicaciones quedará libre. En tanto, por la Zona A jugarán: All Boys vs Defensa y Justicia (sábado 17.10) y Deportivo Español vs Argentinos Juniors (sábado 17.10).